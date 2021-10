Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 22 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore i single avranno buone occasioni di incontro e per trovare l’anima gemella. Capitolo lavoro: i sacrifici prima o poi vengono sempre premiati e i frutti raccolti. Basta solo avere un po’ di pazienza e rimboccarsi le maniche. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 ottobre 2021), sarà una giornata sottotono a livello sentimentale, possono esserci discussioni e litigi con il partner. Cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno presto grossi cambiamenti e opportunità da valutare a fondo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore potranno esserci discussioni e litigi, soprattutto se avete a che fare con persone della Vergine e dei Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo grossi cambiamenti e nuove opportunità di guadagno. Valutatele con calma, ponderando pro e contro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tanti nodi – non tutti – verranno al pettine, specie in amore. Preparatevi dunque ad un weekend da resa dei conti. Per quanto riguarda il lavoro, lasciate perdere affari che non vi convincono e che si potranno rivelare controproducenti. Meglio non tirare troppo la corda, rischiate che si spezzi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 ottobre 2021), mantenete la calma e provate a dialogare con chi vi circonda. In particolare con il partner, cercate di evitare scontri e dissapori. Capitolo lavoro: è una situazione di stallo, meritate un po’ di riposo per recuperare le energie perse.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – venerdì 22 ottobre 2021 – se ci sono stati conflitti con il partner, cercate di risolverli entro sabato. Sul lavoro rimandate decisioni importanti, perché non è il periodo migliore per discutere. Ultimamente infatti la concentrazione e la lucidità sono al minimo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: attese grandi novità sia in amore sia sul lavoro.

