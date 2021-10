Oroscopo Paolo Fox della settimana 18-24 ottobre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 18 al 24 ottobre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, tre stelle su cinque. Durante questa settimana sarete molto passionali, il partner non potrà che apprezzare. Se invece siete single, potete fare grandi conquisti perché avete un fascino fuori dal comune. Lasciatevi andare. Sul lavoro Giove e Saturno vi proteggono, per cui le occasioni non mancheranno. Non sperperate i vostri risparmi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Le discussioni in amore sono all’ordine del giorno, e questo rischia di minare la vostra serenità. Valutate se è il caso di proseguire la relazione o lasciar perdere. Non avete voglia di discutere. Sul lavoro bene chi ha un’attività in proprio. Alcuni rapporti però vanno cambiati.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Anche se qualche discussione con il partner non manca, tutto andrà al meglio dalla fine del mese, e recupererete in pieno il vostro rapporto. Sul lavoro la protezione di Giove e Saturno vi permetterà di cogliere nuove opportunità, se siete alla ricerca di altro. Fatevi valere.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore dovete chiudere con il passato e lanciarvi in nuove avventure. Inutile continua a rimuginare su ciò che non è andato o che sarebbe potuto andare meglio. Dovete farvi coraggio e guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro rimettetevi in gioco: possono esserci ottime opportunità da cogliere al volo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 ottobre 2021), quattro stelle. Favoriti i nuovi incontri, soprattutto non impegnativi. Attenzione perché con Saturno contro potreste stancarvi presto. Se siete single da tempo, bandite la malinconia e guardate al futuro. Sul lavoro in questi mesi avete dato la sperata svolta, e altre belle notizie potrebbero arrivare presto.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore dovete fare attenzione alle polemiche, se non volete rovinare rapporti preziosi con il partner. Attenzione perché Venere è contraria. Molti hanno voglia di trovare un amico di letto. Sul lavoro avete bisogno di novità, fare sempre le stesse cose vi annoia.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. L’amore torna protagonista dopo un periodo di magra. Con Venere in ottima posizione d’altronde non possono che esserci grandi sorprese. Lasciatevi andare, ma non sopportate chi vi mette dei paletti. Evitate però di frequentare gente già impegnata. Sul lavoro avete tante idee brillanti, e questo è il momento giusto per portarle avanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Gli amori che sono nati nelle ultime settimane potranno dare i frutti sperati. Finalmente siete più ottimisti e consapevoli delle vostre capacità. Sul lavoro avete rinunciato ad alcune incombenze e responsabilità del passato. Ora avete bisogno di fermarvi e riflettere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere torna assoluto protagonista e vi permette di togliervi grandi soddisfazioni. I single possono lasciarsi andare e vivere forti responsabilità. Sul lavoro è una settimana ricca di belle opportunità. Avete delle buone idee da mettere in campo. Occhio però a non spendere oltre le vostre possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Con il partner state ritrovando l’intimità e la passione perdute. D’altronde Venere si avvicina al vostro segno. Da qui a fine anno ci saranno grosse novità in amore. Se siete single, dopo qualche delusione, è il momento di ritrovare ottimismo. Non rinunciate a qualcosa di bello solo per la paura di star male. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete tra i segni protagonisti. Avete un fascino fuori dal comune e tanta voglia di rimettervi in gioco. Una storia finita male o che vi ha fatto soffrire potrebbe tornare a galla. Chi vi sta vicino vi stima. Sul lavoro date il massimo e i frutti dei vostri sacrifici non tarderanno ad arrivare.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Dopo un periodo difficile in amore, è il momento di recuperare. Non tutti però hanno voglia di rimettersi in gioco, magari perché reduci da una forte delusione. Fate allora passare un po’ di tempo. Sul lavoro non è tutto fermo come può sembrare, sotto traccia qualcosa si muove e presto ci saranno gradite novità.

