Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 20 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, hai bisogno di equilibrio, ma intorno a te c’è movimento. Potresti dover prendere una decisione che rimandi da tempo. Le stelle ti chiedono coraggio. In amore è tempo di chiarimenti. Se c’è stato un malinteso, ora si può risolvere. I single devono uscire di più e accettare inviti. Nel lavoro arrivano nuove collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 febbraio 2026), cielo intenso e magnetico. Sei determinato e affascinante. È un periodo di trasformazione: qualcosa cambia dentro di te, e questo si riflette anche all’esterno. In amore passione alle stelle. Le coppie vivono momenti profondi, ma attenzione alla possessività. I single possono vivere un colpo di fulmine. Nel lavoro arriva una rivincita personale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai bisogno di libertà e nuovi orizzonti. Le stelle parlano di espansione, viaggi, nuovi progetti. È un momento di crescita personale. In amore vuoi sincerità. Se una relazione ti limita, potresti ribellarti. I single hanno voglia di avventura. Nel lavoro è tempo di osare, ma con strategia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di costruzione solida. Sei concentrato e determinato. Le stelle premiano la tua costanza. Non tutto è immediato, ma ogni passo è nella direzione giusta. In amore sei più disponibile rispetto al passato. Le coppie trovano stabilità. I single devono lasciarsi andare di più. Nel lavoro arrivano conferme importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 febbraio 2026), cielo creativo e innovativo. Hai idee brillanti e voglia di cambiare qualcosa nella tua vita. Attenzione però a non rompere equilibri senza motivo. In amore serve autenticità. Le coppie devono parlarsi con sincerità. I single possono fare incontri sorprendenti. Nel lavoro nuove opportunità legate alla tecnologia o alla comunicazione.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata. Sei intuitivo e romantico. Le stelle parlano di emozioni profonde e di sogni da realizzare. In amore puoi vivere momenti magici, ma evita illusioni. Le coppie rafforzano il legame con dialogo e comprensione. Nel lavoro fidati dell’istinto: può guidarti verso una scelta giusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità amplificata. Sei intuitivo e romantico. Le stelle parlano di emozioni profonde e di sogni da realizzare.