Ultimo aggiornamento ore 04:01
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 20 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 20 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, hai bisogno di equilibrio, ma intorno a te c’è movimento. Potresti dover prendere una decisione che rimandi da tempo. Le stelle ti chiedono coraggio. In amore è tempo di chiarimenti. Se c’è stato un malinteso, ora si può risolvere. I single devono uscire di più e accettare inviti. Nel lavoro arrivano nuove collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 febbraio 2026), cielo intenso e magnetico. Sei determinato e affascinante. È un periodo di trasformazione: qualcosa cambia dentro di te, e questo si riflette anche all’esterno. In amore passione alle stelle. Le coppie vivono momenti profondi, ma attenzione alla possessività. I single possono vivere un colpo di fulmine. Nel lavoro arriva una rivincita personale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai bisogno di libertà e nuovi orizzonti. Le stelle parlano di espansione, viaggi, nuovi progetti. È un momento di crescita personale. In amore vuoi sincerità. Se una relazione ti limita, potresti ribellarti. I single hanno voglia di avventura. Nel lavoro è tempo di osare, ma con strategia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di costruzione solida. Sei concentrato e determinato. Le stelle premiano la tua costanza. Non tutto è immediato, ma ogni passo è nella direzione giusta. In amore sei più disponibile rispetto al passato. Le coppie trovano stabilità. I single devono lasciarsi andare di più. Nel lavoro arrivano conferme importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 febbraio 2026), cielo creativo e innovativo. Hai idee brillanti e voglia di cambiare qualcosa nella tua vita. Attenzione però a non rompere equilibri senza motivo. In amore serve autenticità. Le coppie devono parlarsi con sincerità. I single possono fare incontri sorprendenti. Nel lavoro nuove opportunità legate alla tecnologia o alla comunicazione.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata. Sei intuitivo e romantico. Le stelle parlano di emozioni profonde e di sogni da realizzare. In amore puoi vivere momenti magici, ma evita illusioni. Le coppie rafforzano il legame con dialogo e comprensione. Nel lavoro fidati dell’istinto: può guidarti verso una scelta giusta.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità amplificata. Sei intuitivo e romantico. Le stelle parlano di emozioni profonde e di sogni da realizzare. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 FEBBRAIO
