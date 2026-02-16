Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 febbraio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, avrete una settimana di grande energia e voglia di fare. Cercate di canalizzare questa spinta verso obiettivi concreti, evitando però scelte impulsive che potrebbero creare attriti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete in una fase di stabilità e riflessione. Prendetevi cura delle relazioni più importanti e a non trascurate piccoli segnali che potrebbero nascere in famiglia o in coppia.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo una settimana favorevole per la comunicazione e le nuove conoscenze. Possibilità di incontri interessanti e di miglioramenti nel lavoro grazie a collaborazioni positive.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentirvi un po’ più sensibili in questi giorni. Non trascurate il riposo e evitate situazioni di stress. Le relazioni familiari saranno fondamentali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 febbraio 2026), potrete sfruttare questa settimana per affermare la vostra leadership, soprattutto in ambito lavorativo.

VERGINE

Cari Vergine, sarete chiamati a fare attenzione ai dettagli, soprattutto in campo lavorativo. Evitate decisioni affrettate e pianificate con cura le prossime mosse.

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete un periodo favorevole per i rapporti personali. Dedicate tempo alla comunicazione e alla risoluzione di eventuali incomprensioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso con emozioni forti e momenti di grande energia. Cercate di canalizzare questa vitalità in attività costruttive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avrete l’occasione di rinnovare alcuni aspetti della vostra vita, soprattutto nel lavoro. Cercate di mantenere un atteggiamento flessibile e di cogliere le opportunità che si presenteranno alla vostra porta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete contare su una buona dose di concentrazione e perseveranza. Questa settimana sarà ideale per portare avanti progetti importanti e per organizzare al meglio gli impegni futuri.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso delle prossime ore vi sentirete ispirati e creativi. Le relazioni sociali saranno particolarmente stimolanti.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore sarete più introspettivi e sensibili. Prendetevi del tempo per riflettere e per coltivare il vostro benessere emotivo.

