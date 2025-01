Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 gennaio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, diversi transiti nel corso delle prossime ore vi inviteranno ad amare e spingeranno verso la chiarezza anche nei pensieri. Il trasporto amoroso diventa più intenso e le giovani coppie avranno una buona ripresa soprattutto nel corso del fine settimana. Lavoro? Dobbiamo ricordare che la forte presenza di aspetti planetari nel settore della legalità conferma il fatto che qualche attenzione andrà fatta anche con l’intervento di un esperto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 gennaio 2025), state vivendo una settimana “risolutiva” proprio grazie alla possibilità che vi offre di capire cosa c’è che non va nel rapporto di sempre. Potrebbe accadere qualcosa di importante nella vita familiare e sentimentale. Capitolo lavoro: non trascinate i problemi della famiglia.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere in aspetto contrario nel corso delle prossime ore rimette in discussione il vostro amore, attenzione, meglio evitare dispute inutili. Per quanto riguarda il lavoro, situazione interessante per il campo pratico. C’è una buona energia a livello mentale da sfruttare al meglio.

CANCRO

Cari Cancro, i pianeti in queste ore aiutano a sgombrare il vostro cuore dalle ambiguità che aumentano il desiderio di realizzare i sogni. Chi più di voi che amate la schiettezza può cogliere meglio questi suggerimenti nel loro senso più profondo? Capitolo lavoro: l’attività professionale, gli affari e le iniziative di un certo prestigio sono investite da una serie di influssi molto intensi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 gennaio 2025), dal 4 febbraio Venere inizierà un transito eccezionale! Non vi mancano di certo la fantasia e la vitalità per vivere al meglio un sentimento. Lavoro? Le stelle promettono bene. Tanti transiti incisivi che sono una garanzia di riuscita perché i pianeti prevedono incontri professionali e risvegliano la vostra ambizione.

VERGINE

Cari Vergine, non è facile mettere d’accordo cuore e ragione in una settimana piuttosto conflittuale. La cosa importante sarà evitare contrasti altrimenti rischiate di passare il tempo a discutere! È possibile ricostruire l’intesa di coppia come fare nascere nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro, gennaio e febbraio sono mesi di preparazione, non si può ottenere tutto e subito.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: non vi mancano la fantasia e la vitalità per vivere al meglio un sentimento. Capitolo lavoro: le stelle promettono bene.