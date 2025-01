Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 13 al 19 gennaio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana inizia con energia e voglia di fare. Amore e lavoro richiedono un pizzico di pazienza, ma il fine settimana porterà soddisfazioni. Concentratevi sugli obiettivi a lungo termine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dei momenti di riflessione caratterizzeranno la vostra settimana. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono opportunità da cogliere, ma in amore serve maggiore comunicazione rispetto al solito.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una settimana frizzante, soprattutto sul piano sociale. Le relazioni personali si rafforzeranno, mentre il lavoro potrebbe portare nuove prospettive.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di focalizzarvi sul benessere personale. Le stelle consigliano di bilanciare lavoro e vita privata. Amore in fase di consolidamento, ma sta a voi non trascurarlo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (13-19 gennaio 2025), creatività al massimo livello. Nuove idee e progetti prendono forma, sia in ambito professionale sia personale. Coraggio, datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende una settimana perfetta per pianificare e mettere ordine nella vostra vita. Le relazioni romantiche beneficiano di questa chiarezza.

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attende una settimana equilibrata, con successi in amore e nel lavoro. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che amate fare veramente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le stelle nel corso delle prossime ore favoriranno momenti di passione e introspezione. Rilassatevi e goditevi i piccoli piaceri della vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avventure e novità rendono questa settimana particolarmente entusiasmante. Amore e lavoro sono allineati per portarvi soddisfazioni importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una settimana di stabilità e crescita. Lavorate sui vostri obiettivi con determinazione e dedizione. Amore solido e rassicurante.

ACQUARIO

Cari Acquario, vi attende un periodo di espansione e nuove conoscenze in tutti i campi. Coltivate le vostre passioni e seguite il vostro intuito. Coraggio.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e creatività sono le parole chiave della settimana che state vivendo. In amore lasciate spazio all’immaginazione e ai sentimenti autentici. Amate. Amate follemente.

