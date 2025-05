Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, le probabilità che presto possa nascere un nuovo amore per chi si è separato da poco sono molto elevate. Fase astrologica che favorisce i cambiamenti anche nel lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci sono tante questioni in sospeso che chiedono di essere chiarite una volta per tutte. Adesso è arrivato il momento di affrontare di petto ogni situazione senza alcuna esitazione e senza indugi.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro è decisamente uno dei segni favoriti in questo fine settimana. Cogliete la palla al balzo per togliervi qualche sassolino dalla scarpa e per dire quello che pensate realmente.

Cancro

Cari Cancro, le amicizie avranno un ruolo cruciale nella vostra vita, soprattutto in questo momento. Qualche spesa riguardante la casa potrebbe scombinarvi i piani.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 3 maggio 2025), buon momento dal punto di vista astrologico soprattutto per quelle coppie di recente formazione. Non è questo il momento di fare promesse o di impegnarvi in qualcosa di duraturo.

Vergine

Cari Vergine, state recuperando pian piano piena fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Alcune cose potrebbero migliorare fin da subito, altre potranno migliorare nel corso della bella stagione.

Bilancia

Cari Bilancia, il lavoro occupa il primo posto nei vostri pensieri. In amore potrebbero nascere delle tensioni nel corso di questo fine settimana.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amore torna ad occupare un posto principale nella vostra vita dopo una fase in cui vi siete concentrati sul lavoro e sugli affari.

Sagittario

Cari Sagittario, siete davvero straripanti in questo periodo anche perchè avete stelle che vi aiuteranno a rinascere sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Situazione stabile per le coppie di lunga data.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il lavoro occupera un posto di primo piano nella vostra vita anche nel corso di questo fine settimana.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 3 maggio 2025), in amore saranno le giovani coppie a vivere dei momenti scintillanti mentre quelle di lunga data potrebbero vivere qualche battuta d’arresto anche a causa della monotonia.

Pesci

Cari Pesci, sarà un fine settimana carico di riflessioni quello che vi attende. In amore state vivendo una fase di isolamento soprattutto se avete accanto un partner distaccato e poco passionale.