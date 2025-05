Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 4 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 4 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualche piccolo momento di malinconia potrebbe rendere questa giornata un po’ sottotono anche se non ci sono più le nuvole che hanno reso infernali i primi mesi dell’anno. Se avete provato soluzioni nuove per stare meglio, magari non tutto è andato secondo le previsioni, ma il fatto già di averci provato è un ottimo segno per recuperare la fiducia in voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 maggio 2025), periodo di sfide e transizioni: siete determinati ma anche un po’ vulnerabili. La vostra energia è messa alla prova, e Marte dissonante può portare tensioni e sfide, anche legali. Tuttavia, non lasciate che queste difficoltà vi distraggano dai vostri obiettivi. Avete bisogno di un amore palpabile, un rifugio sicuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è in risveglio e vi spinge ad abbracciare nuove iniziative. È il momento ideale per dare forma a progetti ambiziosi. Entro i primi di giugno potreste firmare un buon accordo, grazie alla vostra intraprendenza primaverile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna entra nel vostro segno, portando un’energia travolgente. È il momento perfetto per affrontare sfide quotidiane con rinnovato vigore. Potreste sentirvi oppressi da questioni familiari o sentimentali, ma oggi avete la forza per fare la differenza. Una chiamata inaspettata potrebbe portarvi lontano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 4 maggio 2025), questo è un ottimo cielo che saprà darvi delle ottime risposte soprattutto sul fronte professionale. Sta anche per entrare un nuovo mese che porterà un bel transito di Venere. Torna quindi anche la voglia di rimettersi in gioco anche per chi è stato male nei primi mesi dell’anno e adesso ha un grande desiderio di ripartire.

PESCI

Cari Pesci, cercate l’equilibrio nelle relazioni, anche a costo di qualche compromesso. Incontri positivi sul piano sociale e professionale, soprattutto se vi mostrate autentici. Se avete dubbi in amore, parlatene serenamente: la trasparenza vi farà sentire più leggeri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la Luna entra nel vostro segno, portando un’energia travolgente. È il momento perfetto per affrontare sfide quotidiane con rinnovato vigore.