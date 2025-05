Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 16 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore è contrariato da Venere in opposizione. Le coppie in crisi vera sono quelle che già da diversi mesi hanno avuto un problema e ancora non hanno risolto. Capitolo lavoro: è arrivato il momento giusto per dare spazio al futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 maggio 2025), sapete bene come siete fatti, tenete tutto dentro e all’improvviso esplodete, questo è stato il motivo per cui recentemente ci sono state discussioni. Lavoro? Tra poco Giove tornerà favorevole, nel frattempo non avete le idee chiare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere è a favore in queste ore di metà maggio. Tutto questo stato di cose non potrà che mettere forza le relazioni… Le più forti avranno di più a giugno, altre se finiranno non sarà un problema, potrebbe essere persino una liberazione. Lavoro: Marte continua a dare una grande forza, Venere è in ottimo aspetto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le giornate migliori per cercare di organizzare la vostra vita sentimentale… un buon recupero rispetto alle prime giornate di questo mese, che sono state particolarmente pesanti da affrontare. È vero che l’amore non è proprio al centro della vostra attenzione, il lavoro conta di più.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 maggio 2025), strano periodo in cui più vi innamorate di una persona e più vorreste scappare via. Capitolo lavoro: è normale che la contrarietà di mercurio abbia portato qualche spesa di troppo.

PESCI

Cari Pesci, settimana scarsa per l’amore, questo non vuol dire che voi non abbiate un riferimento sentimentale valido. Per quanto riguarda il lavoro, con Giove nervoso (ma solo per pochi giorni ancora) è importante fare i conti con ciò che c’è da fare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: Venere a favore. Tutto questo stato di cose non potrà che mettere forza le relazioni.