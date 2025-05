Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 maggio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore di metà maggio si parla di una rinascita, di un nuovo indirizzo esistenziale ed amoroso. Capitolo lavoro: in questo periodo raccoglerete i frutti del passato, Saturno sta per entrare nel segno… Si aprono speranze per tutti quelli che sono rimasti fermi da oltre 2 anni…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 maggio 2025), molti di voi faranno delle scelte familiari importanti entro la fine dell’anno. Capitolo lavoro: c’è stato da rivedere un accordo a partire da febbraio, un incarico. Datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, quando il cielo è così stimolato non si esclude la possibilità che tornino anche vecchi amori… ma in questo caso sarete voi a dover decidere se vale la pena o no. Per quanto riguarda il lavoro, i transiti stimolanti e costruttivi richiedono impegno personale, una buona occasione può arrivare e dovrete essere abili nel cercare di razionalizzarla.

CANCRO

Cari Cancro, gli inizi di questo mese sono stati faticosi, ora mercurio è a favore… State vivendo un periodo emotivamente stimolante. Capitolo lavoro: le finanze sono in ribasso e non bisogna dimenticare che c’è un progetto piuttosto costoso da varare a breve.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 maggio 2025), questa è una fase interessante per i sentimenti, Venere è favorevole. Conviene agire con determinazione, il periodo può portare anche amori difficili. L’ottimo aspetto di Marte, nel segno, diventa favorevole per i nuovi incontri. Lavoro: la settimana non è del tutto tranquilla proprio perché le questioni lavorative sono piuttosto stressanti.

VERGINE

Cari Vergine, rispetto al mese scorso, non c’è più Venere contraria, Mercurio ha iniziato da sabato scorso un transito amico. Chi si sposa o legalizza una unione entro l’estate non sbaglia, chi ha litigato con il partner ad aprile ora sta meglio. Per quanto riguarda il lavoro, si riparte con un nuovo progetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: si parla di una rinascita, di un nuovo indirizzo esistenziale ed amoroso.