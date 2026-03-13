Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potreste sentire il bisogno di rimettere in movimento qualcosa che negli ultimi giorni è rimasto fermo. Avete energia e determinazione, ma sarà importante non agire solo d’impulso. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedere il vostro parere o coinvolgervi in una scelta importante. In amore la giornata invita a essere più diretti: se avete qualcosa da dire, fatelo con sincerità ma anche con un pizzico di diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 marzo 2026), il vostro segno cerca stabilità e oggi potreste finalmente ritrovare un po’ di equilibrio dopo giorni movimentati. Nel lavoro è il momento di concentrarsi sulle cose concrete e portare avanti un progetto con pazienza. In amore il clima è più disteso: le coppie riscoprono complicità nei piccoli gesti quotidiani, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da una persona tranquilla ma molto interessante.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le idee non mancano. Oggi potreste avere una conversazione stimolante o ricevere una notizia che cambia i vostri programmi. Nel lavoro è una giornata utile per confrontarsi e proporre nuove soluzioni. In amore torna la voglia di leggerezza e divertimento: chi è in coppia potrebbe organizzare qualcosa di spontaneo, mentre i single sono più aperti alle conoscenze.

CANCRO

Cari Cancro, siete particolarmente sensibili all’ambiente che vi circonda. Se qualcosa non vi convince, lo percepite subito. Nel lavoro cercate di non prendere tutto sul personale: alcune tensioni sono solo momentanee. In amore invece la giornata favorisce momenti di dolcezza e confidenze profonde. Chi vive una relazione stabile può rafforzare molto il legame.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 13 marzo 2026), tornate a sentire il bisogno di esprimere la vostra personalità senza filtri. Avete entusiasmo e voglia di essere protagonisti. Nel lavoro una situazione potrebbe richiedere la vostra capacità di leadership. In amore la passione è viva, ma cercate di lasciare spazio anche alle esigenze del partner. I single potrebbero fare un incontro intrigante.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra attenzione ai dettagli oggi sarà particolarmente utile. È una giornata ideale per risolvere questioni pratiche o organizzare meglio un progetto. Nel lavoro riuscite a vedere cose che altri non notano. In amore però cercate di essere meno razionali e più spontanei: a volte basta lasciarsi guidare dal momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la vostra attenzione ai dettagli oggi sarà particolarmente utile.