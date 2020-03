Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata positiva, soprattutto in amore, fate soltanto attenzione a Cancro e Capricorno, due segni complicati che potrebbero rendere sgradita la vostra compagnia. Nel campo professionale è arrivato il momento di allargare gli orizzonti, lasciate da parte quello che non va, procedete oltre.

TORO

Cari Toro, avvertite una forte stanchezza in questo periodo, secondo Paolo Fox la colpa è della Luna opposta che vi spinge a trovare il pelo nell’uovo, soprattutto in campo sentimentale. Evitate tensioni, non è il caso. Nel campo professionale avreste bisogno di maggiore riposo, fate troppe cose e il carico finisce dritto sulle vostre spalle. Avete bisogno d’aiuto? Chiedetelo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi denota qualche problema in famiglia ancora irrisolto, rimboccatevi le maniche e cercate di riparare ai danni il prima possibile, avete messo tutti un po’ troppa carne sul fuoco e rischia di uscire più fumo che arrosto. Iniziative importanti nel mondo del lavoro vi renderanno felici, almeno per un po’, il giusto per dimenticare la difficoltà economica.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di evitare le complicazioni, pensate bene alle scelte da prendere, valutate i pro e i contro, badate soprattutto ai rischi, perché stravolgere completamente la vostra vita se non ne vale davvero la pena? Primavera ed estate possono portare l’amore nella vostra vita, dovete soltanto essere ben predisposti ad accettare il sentimento. Avete poca voglia di lavorare quest’oggi, forse perché avvertite un po’ d’astio tra colleghi.

LEONE

Cari Leone, la vostra testa continua a tornare all’economia, avete le tasche troppo leggere nell’ultimo periodo ma la vostra preoccupazione è diventata invece troppo pesante, al punto da riflettersi anche sulla vita sentimentale. Il vostro partner vorrebbe aiutarvi anche nei momenti di difficoltà, ma il vostro orgoglio vi impedisce di accettare il ramoscello d’ulivo. Volete continuare ad essere insoddisfatti? Non prendete scelte affrettate, riflettete ma agite con moderazione.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce caldamente di evitare le discussioni, la gelosia non vi porterà da nessuna parte, anzi, potrebbe creare soltanto ulteriori problemi nella vita di coppia. Non volete rovinare la vostra relazione, ma quest’atteggiamento folle potrebbe simboleggiare il punto di rottura, quindi occhio a come vi ponete. Nel campo professionale gli imprevisti sono all’ordine del giorno, ormai non vi spaventano più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: l’amore torna a sorridervi, così come nel campo professionale potrete finalmente rivalutare le vostre carte e allargare gli orizzonti, un po’ di cambiamento non ha mai fatto male a nessuno.

