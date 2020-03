Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 13 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di vivere appieno l’ondata d’emozioni in arrivo, l’amore gioca nella vostra casa e i single potranno puntare a incontri importanti nei prossimi giorni. Nel campo professionale prestate attenzione a chi vuole truffarvi, con un occhio di riguardo anche alle entrate economiche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi del celebre astrologo vede una storia nata con leggerezza diventare qualcosa di più serio e concreto, credevate fosse soltanto l’avventura di una notte e invece potrebbe essere la storia della vita. Non lasciatevi turbare dai problemi economici, pensateci da lunedì, fino ad allora evitate di arrabbiarvi. Arriva anche una proposta interessante per la vostra carriera.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede le emozioni in rialzo e Paolo Fox sottolinea la presenza delle stelle nel vostro segno, vi aiuteranno loro a far breccia nel cuore della persona che vi interessa, l’importate è uscire dal vostro guscio. Nel campo professionale potrebbero esserci dei ritardi che creeranno un po’ di malcontento generale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi vede arrivare una fase di recupero in amore per il vostro segno, chi ha da poco archiviato una storia d’amore potrà presto consolarsi con una nuova pagina, l’importante è evitare di commettere gli stessi errori. Non sottovalutate le nuove proposte professionale, un po’ di speranze e cambiamenti potrebbero fare al caso vostro.

ACQUARIO

Cari Acquario, evitate di discutere con il vostro partner, Venere e Luna remano contro il vostro segno, non vi conviene sfidare le stelle, ne uscireste perdenti. Il vostro spirito ribelle dovrà ridimensionarsi, non volete fare quello che dicono gli altri, ma cercate anche di essere lucidi e di ragionare prima di parlare, non potete dire di no a tutti, soprattutto ai vostri superiori.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 marzo 2020

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi del nostro astrologo vede arrivare un momento bellissimo per innamorarvi ancora una volta, tornerete a fidarvi degli altri, soprattutto di quella persona che vi ha fatto perdere la testa. Qualcuno potrebbe vivere anche due storie contemporaneamente e questo potrebbe essere un errore, perché le stelle vi chiedono di scegliere. Nel campo professionale la vostra determinazione sarà invidiabile.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: altro che Pesci, quest’oggi sarete leoni in arena, non abbiate paura di schierare in battaglia i vostri sentimenti, il cuore è un’arma vincente.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE