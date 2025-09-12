Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 12 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre 2025 sostiene e suggerisce che le soluzioni giuste sono a portata di mano. Per quanto riguarda il lavoro, nuove dinamiche impegnano anche troppo la vostra mente. Tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 settembre 2025), l’insoddisfazione anima certe giornate e solo dal 19 del mese di settembre si avvicinerà la possibilità di risanare l’amore. Conquiste e riconoscimenti sono all’orizzonte sul lavoro: nell’aria c’è la possibilità di chiudere accordi rilevanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo periodo si accende di promesse per chi ha voglia d’amare, dando slancio al cuore con incontri piacevoli. State vivendo una fase di attesa sul lavoro, in particolare se avete fatto delle richieste nel passato e ancora non avete ottenuto risposte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase di scelte e di possibili piacevoli incontri. Se siete single, chiudersi rappresenta un errore perché la posizione dei pianeti sollecita esperienze nuove. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere una visione lucida: sarà essenziale per affrontare gli impegni di tutti i giorni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 settembre 2025), le storie che state vivendo hanno la leggerezza di incontri “part-time”. Lavoro? Siamo in una fase dove si attende che i progetti bloccati si rimettano in moto.

PESCI

Cari Pesci, cielo interessante per chi desidera innamorarsi o ritrovare la soddisfazione perduta. I dubbi sono decisamente minori e se non vi interessa più una persona, ora riuscirete ad allontanarvi senza dolore, addirittura con un senso di liberazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere sostiene e suggerisce che le soluzioni giuste sono a portata di mano.