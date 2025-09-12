Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore saranno possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze. Presto dovrete compiere una scelta definitiva, valutate bene il da farsi. Fate un passo alla volta… Lavoro? Nel giro di pochi mesi tutto assumerà una nuova dimensione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 settembre 2025), con Venere dissonante prima del 19 del mese di settembre che state vivendo sarà difficile ottenere ciò che volete veramente, in particolare se aspettate un sì da parte del partner o una conferma di qualche tipo. Per quanto riguarda il lavoro, sperimenterete delle novità nella gestione della situazione. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, anche durante la gioranta di oggi sarete alla ricerca di rapporti elettrizzanti, che stimolino il vostro intelletto. Con Venere favorevole i rapporti saranno più intriganti del solito. Per quanto riguarda il lavoro, con Sole e Mercurio dissonanti è il periodo delle attese, state aspettando una risposta importante.

CANCRO

Cari Cancro, per qualcuno quella che state vivendo potrebbe essere una settimana di metà settembre di grandi scelte in amore. Per quanto riguarda il lavoro, avete vissuto degli scossoni ultimamente ma, invece di arrendervi, siete riusciti a rimanere al timone delle vostre scelte. Bene così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 settembre 2025), periodo davvero ideale per osare, correre qualche rischio: le storie possono nascere all’improvviso, Venere nel segno regala soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, state pensando a nuovi progetti, avete voglia di cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, dal mese di luglio qualche tensione in più c’è stata persino nelle coppie migliori. Ma ora, durante queste ore di metà settembre, state andando incontro ad un periodo di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, una bella notizia busserà presto alle vostre porte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze.