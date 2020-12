Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – venerdì 11 dicembre 2020 – sarà davvero positiva in amore. Lasciatevi andare alle emozioni e se avete trascurato il vostro partner, siate pronti a tornare sui vostri passi e trascorrere del tempo insieme. Momento positivo anche per quanto riguarda il lavoro: nuove opportunità e offerte da cogliere al volo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 11 dicembre 2020 – vivrete una giornata davvero promettente sotto molti punti di vista, anche se in amore state vivendo una crisi. Parlate con il partner e chiaritevi. State cercando di costruire un futuro più sereno, non vi arrendete perché ci riuscirete. Quello che state attraversando è solo un periodo di transizione. Abbiate fiducia e pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi vivrete una giornata davvero interessante sotto tanti punti di vista: sfruttatela al meglio. Buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro, favoriti gli studenti: se dovete superare un complesso esame universitario, potete dare il massimo. Le storie nate da poco proseguiranno a gonfie vele! Credeteci e date fiducia al nuovo partner.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 11 dicembre 2020 – per voi sarà una giornata nella quale sentite una gran voglia di riscatto, anche se dovete fare i conti con molti ostacoli da superare. Datevi delle priorità, e cercate di capire da che parte state andando. Siete single? Buone notizie per voi, presto potrete vivere una bella emozione. Mettete da parte il passato e apritevi a nuove avventure.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 11 dicembre 2020 – per voi sarà una giornata molto positiva e favorevole soprattutto in amore, favoriti gli incontri per i single. Fate attenzione alle spese, ultimamente ne avete avute di eccessive, e non vi scoraggiate se qualcosa non sta andando come vorreste.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi per voi sarà una giornata piuttosto agitata e all’insegna del nervosismo. Infatti non tutto sta andando secondo i vostri piani, ma non temete perché presto si recupererà il terreno perso. Siate prudenti e cercate di essere meno polemici. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, soprattutto nei rapporti con il partner.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie sul fronte dell’amore. Attenzione alle spese.

