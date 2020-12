Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 11 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi, venerdì 11 dicembre 2020, sarà una giornata all’insegna delle sorprese inaspettate: ci saranno buone possibilità di ritrovare un amore del passato che busserà alla vostra porta… Ci saranno un po’ di fastidi nell’aria, allontanate da voi questo pessimismo e lasciatevi andare. Se siete single, dichiaratevi alla persona che vi piace.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, on dovete farvi coinvolgere in storie complicate e non legatevi a persone già impegnate, rischiate solo di soffrire inutilmente. Lasciatevi andare all’amore, ma scegliete chi è libero: solo così potrete gettare buone basi per il futuro ed essere felici. D’altronde il mare è pieno di pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi sarà per voi una giornata nella quale dovrete avere grande cautela. Non fatevi prendere dall’enfasi e cercate di ragionare prima di fare delle scelte importanti. Siate diplomatici: avete tante cose da dire sia al vostro partner sia ai colleghi. Parola d’ordine: calma! A volte per evitare inutili discussioni meglio darsi un morso alla lingua.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata un po’ nervosa, potreste arrabbiarvi facilmente. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Per quanto riguarda l’amore, se vi sentite distanti dal partner cercate un avvicinamento graduale. Favoriti gli incontri per i single!

ACQUARIO

Cari Acquario, il guru degli astrologi prevede per la giornata di oggi dello stress in amore: le storie difficili potrebbero complicarsi ancora di più. Cercate di gestire tutto con prudenza e non fatevi trascinare in polemiche inutili. Se ci sono dei problemi con il partner, parlatevi e trovate una soluzione, invece di tenere il broncio.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox pensate prima di parlare, non siate impulsivi… Per chi vive più relazioni è arrivato il momento di essere sinceri con se stessi e con gli altri… Sarete stanchi di questi continui camuffamenti. Pretendete chiarezza e onestà, come voi la date agli altri. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: novità sul fronte dell’amore. Ritorno al passato? Chissà.

