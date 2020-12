Oroscopo Paolo Fox della settimana 7-13 dicembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (7-13 dicembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 dicembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, per voi la settimana sarà piuttosto stimolante. Man mano che scorrono i giorni, crescerà in voi la voglia di cambiamento. In amore avrete un profondo desiderio di vivere di nuovo emozioni e sensazioni intense. Sforzatevi di ritrovare maggiore ottimismo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (7-13 dicembre), ci sarà chi non ne potrà più di un rapporto poco affidabile oppure a distanza. I single non dovranno assolutamente sottovalutare i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, potreste aver fatto investimenti deludenti. Occhio al weekend: potreste ritrovarvi con un contrattempo da affrontare.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, in amore servirà particolare prudenza sopratutto durante la giornata di lunedì: evitate le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, le cose stanno per cambiare. Fra pochi giorni Giove diventerà favorevole e potreste ricevere offerte interessanti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, sta arrivando ormai il momento di buttarsi alle spalle i problemi vissuti in passato. Venere in aspetto armonico potrebbe procurarvi un invito da non rifiutare. Finalmente state ritrovando la voglia di rimettervi in gioco e di abbandonarvi alle belle emozioni. Anche sul fronte lavorativo ti aspettano novità interessanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovrete accantonare il vostro enorme orgoglio. In amore le stelle saranno favorevoli: cercate solo di essere meno esigenti nei confronti del partner. Sul lavoro servirà molta pazienza prima di tornare in pista.

VERGINE

Cari Vergine, durante i prossimi sette giorni continuerete a essere protetti da stelle molto generose. Nei prossimi giorni saranno agevolati i nuovi incontri. Buttatevi alle spalle delusioni passate e la paura di soffrire e provate a rimettervi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è positivo per chi vorrà avviare un nuovo progetto, ma bisognerà fare particolare attenzione alle spese.

BILANCIA

Cari Bilancia, dovreste cominciare a pensare di più a voi stessi. È tempo di prendervi cura di voi e di ripartire con più ottimismo. Occhio a questo Marte tentatore che potrebbe spingervi verso un rapporto un po’ troppo insolito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in amore avrete ancora Venere nel vostro cielo: sfruttate la sua presenza per riportare i sentimenti in auge. Fate solo attenzione a costruire rapporti più costruttivi e non cedere alla tentazione di una storia altalenante. Nei prossimi giorni saranno favoriti i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un cielo che vi aiuterà a fare maggiore chiarezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, la settimana sarà promettente e da metà dicembre lo sarà ancora di più. In amore potreste invaghirvi di qualcuno con molta facilità. Nelle prossime giornate le stelle faciliteranno i nuovi incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore dovreste cominciare a guardare avanti e lasciarvi il passato alle spalle. Nei prossimi giorni saranno particolarmente favoriti i rapporti con l’Acquario e il Toro. Lunedì e martedì saranno giornate molto proficue a livello lavorativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, non appena Giove e Saturno entreranno nel segno, cambierete. È probabile che diventerete più pretenziosi in amore. Sforzatevi, però, di mantenere la calma: ci sono tutte le premesse per una bella relazione. Per quanto riguarda il lavoro, avrete molte idee in cantiere.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in amore avrete giornate stimolanti, ma voi dovrete fare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste mettere da parte la vostra apprensione e guardare al domani con più fiducia.

