Oroscopo Paolo Fox 2021: le previsioni sul nuovo anno

Paolo Fox è uno degli astrologi italiani più seguiti. Ogni giorno migliaia di persone cercano le sue previsioni per la giornata, per la settimana, il mese o l’anno. Dal 2008 il noto astrologo pubblica l’Oroscopo dell’anno che verrà. La nuova edizione – “L’Oroscopo 2021” – è già in libreria. “Ho iniziato a studiare astrologia 43 anni fa”, ha detto Paolo Fox. “Certo, non è una scienza esatta, ma una disciplina che ci aiuta a definire la nostra evoluzione personale, i rapporti con gli altri, le potenzialità nel quotidiano, i cambiamenti importanti della vita. Insomma, uno strumento di conoscenza interiore. Nell’oroscopo noi continuiamo e continueremo a leggere quali sono i segni che vanno meglio e quelli che invece avranno più difficoltà di altri, indipendentemente dalla triste condizione che sta vivendo la società. Il legame tra astri e realtà è forte, ma le stelle seguono un loro percorso a prescindere da tutto”. Ma qual è l’oroscopo di Paolo Fox per l’anno 2021? Di seguito le previsioni segno per segno.

Ariete

Cari Ariete, il vostro segno nel 2020 è stato uno dei più vessati. Dopo due anni difficili, è finalmente arrivato il momento di iniziare a pensare a nuovi progetti e di realizzare qualcosa di innovativo. Il prossimo anno, secondo l’astrologo, darà spazio a un rinnovamento importante.

Toro

Cari Toro, con l’anno nuovo dovrete stare attenti al danaro, alle spese inutili. Dovrete evitare gli azzardi e potreste chiudere rapporti inutili o superflui.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro è uno dei segni che proprio nei momenti di grande difficoltà riescono a trovare la strada per il successo. Il 2021 parla di progressi in tutti i campi della vostra vita, sfera sentimentale compresa. Giove sarà favorevole e vi aiuterà.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2021, Saturno non sarà più opposto! In tanti nel 2020 sono stati costretti a ripartire da zero, e non solo per la crisi sociale in corso. Per questo segno è in arrivo entro l’estate una conferma: per ripartire con più speranza.

Leone

Cari Leone, è dalla seconda metà dell’anno scorso che affrontate situazioni nuove. Per i nati sotto questo segno è meglio non fare passi azzardati, il 2021 è un anno di conservazione; no alla competizione e ai progetti faraonici.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2021, per voi non sono previsti grandi colpi di scena, dovrete continuare il percorso già tracciato negli ultimi mesi del 2020 ma in estate dovrete dissipare alcuni dubbi d’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, sta finendo un periodo di interregno in cui è stato necessario cambiare mansioni, ruolo, orari. Il 2021 porterà stabilità, conferme e grinta.

Scorpione

Cari Scorpione, a febbraio sarà difficile mantenere i nervi saldi. Nel 2021 i nati sotto questo segno svilupperanno una forte ribellione che andrà amministrata con molta cura. Possibili cambiamenti sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, nel 2021 ripartiranno molti progetti che sono stati bloccati negli ultimi mesi e ci saranno nuove possibilità anche a livello sentimentale. Tornerà la creatività!

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nel 2021 non mancheranno affermazioni e consensi, progetti di rilievo. Gli anni di crisi serviranno per maturare una profonda consapevolezza.

Acquario

Cari Acquario, il desiderio di cambiare vita nel 2021 andrà forte e arriverà l’esigenza di trovare uno stile di vita nuovo: per destino o scelta, non dovrete avere paura di cambiare molti punti di riferimento.

Pesci

Cari Pesci, per voi inizierà un biennio di grande forza, non senza soddisfazioni. Il 2021 è l’anno di rimessa in gioco. Anche dopo una recente separazione.

