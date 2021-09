Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cielo davvero positivo per i sentimenti. In particolare la giornata di domenica sarà sfavillante e potreste ricevere una gradita e inaspettata sorpresa. Sul lavoro circondatevi di persone fedeli e che possano darvi il giusto contributo e supporto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 settembre 2021), chi di voi è single potrà presto fare nuove e interessanti conoscenze. Sarà un weekend davvero focoso. Sul lavoro valutate proposte in arrivo, potrete valutarne di nuove e sotto un’altra luce.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore le acque si muovono e portano a grandi novità. Per molti di voi può nascere un sentimento profondo e inaspettato. Sul lavoro grande calma e siate avveduti nelle scelte da compiere. Le stelle favoriscono in particolare chi ha un’attività autonoma. Potete costruire qualcosa di piacevole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata nella quale potrete cambiare il vostro modo di vivere un rapporto, che negli ultimi tempi era diventato tossico o si era raffreddato, utilizzando la vostra razionalità. Questo nuovo transito di Venere certamente vi aiuta. Sul lavoro potete fare scelte importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (venerdì 10 settembre 2021), in amore il transito di Venere nel segno vi rende nervosi e stanchi. Cercate di mantenere la calma e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro gestite bene le energie se non volete farvi trovare impreparati.

PESCI

Cari Pesci, chi ha vissuto una crisi adesso può recuperare e ritrovare serenità. Sul lavoro dopo la meritata pausa estiva cercate di ritrovare le giuste energie per fare bene e dimostrare il vostro valore. Dovrete farvi trovare pronti in vista di un nuovo possibile incarico.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottime novità in arrivo.

