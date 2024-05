Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, per voi è in arrivo una giornata molto proficua, in particolare per gli accordi e per la tutela dei vostri interessi. Weekend un po’ nervoso, attenti a ciò che dite.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio, la stella degli affari e della comunicazione, a breve sarà dalla vostra parte e vi metterà in condizione di raggiungere interessanti traguardi.

Gemelli

Cari Gemelli, questa Luna in aspetto positivo vi renderà particolarmente energici e determinati. Siete molto creativi e questo vi aiuterà a migliorare anche la vostra autostima.

Cancro

Cari Cancro, sono in arrivo delle piacevoli emozioni. Se c’è una persona che vi piace, sarà meglio cercare di muovervi con largo anticipo. Questo è il momento giusto per svelare i vostri veri sentimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 maggio 2024), in questo periodo il rischio di finire dentro un complesso giro di storie parallele è molto alto. Venere dissonante potrebbe portare qualche piccolo grattacapo…

Vergine

Cari Vergine, il caos regna sovrano nella vostra vita, colpa anche di queste stelle decisamente confuse e complicate che rendono difficile anche ragionare con lucidità sul vostro futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, sta per arrivare una offerta o una opportunità di lavoro molto intrigante. Cercate di schiarirvi le idee. Non fatevi condizionare dagli altri nelle vostre scelte.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se c’è un progetto per il quale avete necessità di ottenere un finanziamento, questo è il momento migliore per agire. Queste stelle vi chiedono di essere più determinati e risoluti.

Sagittario

Cari Sagittario, la luna in aspetto negativo potrebbe causarvi qualche piccolo contrattempo, anche di natura legale. A volte è necessario riconoscere o ammettere i propri limiti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sono in arrivo opportunità di lavoro molto intriganti. Qualcuno potrebbe ricevere un incarico interessante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 maggio 2024), Venere dissonante vi spinge ad essere cauti in amore. In questo momento dovreste evitare di pretendere troppo dalla vostra relazione.

Pesci

Cari Pesci, la Luna in quadratura non gioverà alla vostra salute. Qualche vecchio acciacco potrebbe tornare a farsi sentire.