Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 9 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 9 maggio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata di quasi metà maggio 2024 partirà bene, con la Luna in aspetto buono che vi rallegrerà e vi renderà vivi e pieni di energia; questo cielo, con Mercurio in ottima posizione, rappresenta una risorsa importante per cercare di capire cosa non va e in che modo intervenire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 maggio 2024), la Luna nuova potrebbe rivelarsi pesante costringendovi ad assumere un atteggiamento drastico nei confronti di situazioni o persone legate al passato… Con Mercurio nel segno a partire dal 15 maggio si può sperare nel miglioramento di alcune questioni di lavoro, magari rimaste in sospeso.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno di queste ore è per voi una liberazione, una possibilità di guardare al futuro con ottimismo e sentirsi più creativi, liberi! E’ arrivato il momento di fantasticare, di volare con la fantasia, di sperimentare e di immaginare una realtà diversa da quella che state vivendo. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, chi è rimasto deluso da una storia d’amore deve ripartire subito, ora: sabato e domenica la Luna sarà in buon aspetto per i nati sotto questo segno e vi permetterà di vivere belle emozioni dal punto di vista sentimentale. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 9 maggio 2024), finalmente in arrivo una giornata tranquilla dopo diverse ore pesanti e turbolente. Avete proprio bisogno di relax! Inoltre vi attende una seconda parte di 2024 molto impegnativa, con alcune sfide da vincere che però sarete in grado di portare a casa in maniera trionfale.

VERGINE

Cari Vergine, in queste ore di maggio c’è troppo caos per i vostri gusti. Proseguite nei vostri progetti e inventate qualcosa di nuovo in vista del futuro, non sapete stare senza far nulla e questo è sicuramente un bene… Sistemate alcune situazioni caotiche che vi infastidiscono.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: finalmente in arrivo una giornata tranquilla dopo 48 ore pesanti e turbolente.