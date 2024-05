Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, stimolati dalla Luna in Gemelli sarete in grado di convincere chiunque! Approfittate delle prossime 48 ore per condividere le vostre idee, fare proposte o richieste e mostrare di cosa siete capaci.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in queste ore di maggio avete voglia d’amore, magari anche di avventure senza troppo impegno se non ve la sentite di impegnarvi in una storia seria.

Gemelli

Cari Gemelli, una bellissima Luna brilla nel vostro cielo, regalandovi due giorni di maggio intriganti in amore. Si prevedono nuovi incontri o progetti importanti con la dolce metà.

Cancro

Cari Cancro, è il momento di staccare la spina per un po’, accantonate la vita pratica e dedicatevi a ciò che vi fa stare bene. Il disagio con il partner è evidente!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 maggio 2024), le stelle vi incoraggiano a fermarvi e a concedervi un break. C’è bisogno di schiarirsi le idee sia in amore sia nei rapporti con gli altri.

Vergine

Cari Vergine, la Luna in quadratura potrebbe agitarvi parecchio nel corso delle prossime ore, sforzatevi di tenere a bada l’irascibilità e tenete duro almeno fino a venerdì!

Bilancia

Cari Bilancia, in queste 24 ore di maggio siete illuminati da una bellissima Luna che potrebbe regalarvi una buona notizia o un’opportunità di lavoro inaspettata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se dovete chiudere un accordo e firmare un contratto, leggete prima con molta attenzione tutte le carte e le clausole scritte in piccolo.

Sagittario

Cari Sagittario, siete nervosi e intolleranti, un po’ per via della Luna in opposizione e un po’ a causa di alcuni problemi che vi disturbano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi attende una gran bella giornata, favorevole a chi vuole cambiare vita e magari fare un lavoro diverso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 maggio 2024), Luna in buon aspetto per voi, pronta a riservarvi una sorpresa molto gradita. Un amore inaspettato potrebbe bussare alla porta.

Pesci

Cari Pesci, assoluta prudenza da qui a fine giornata, la Luna in opposizione potrebbe far accedere qualcosa in grado di agitarvi e innervosirvi.