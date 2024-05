Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 10 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 maggio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Mercurio nel segno e una Luna favorevole renderanno questo periodo di quasi metà maggio sicuramente molto accattivante. Se ci sono questioni da sanare, sarebbe meglio farlo adesso cercando di chiarire con un bel faccia a faccia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 maggio 2024), le stelle vi hanno indotto a cambiare percorso e ad iniziare tutto da zero. In fondo, non avete avuto possibilità di scegliere… Dal 15 maggio avrete Mercurio nel segno e questo rappresenterà per voi sicuramente una occasione per risolvere delle grosse problematiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno porterà una ventata di freschezza e di armonia nella vostra vita dopo un periodo burrascoso in cui ne avete viste di tutti i colori. Anche Venere riporterà in auge soprattutto l’amore e i sentimenti.

CANCRO

Cari Cancro, presto, tra sabato e domenica, avrete la Luna a darvi manforte consentendovi di vivere un weekend di riscatto, soprattutto se ultimamente avete vissuto una situazione critica dal punto di vista professionale o sentimentale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 10 maggio 2024), tutti coloro che hanno una storia molto complicata da gestire dovrebbero essere più prudenti evitando reazioni brusche e sconsiderate. Nell’ultima parte del mese arriverà Venere a mettere a posto le cose, ma fino ad allora servirà un po’ di diplomazia…

VERGINE

Cari Vergine, ci sono importanti problemi legati al presente che dovrebbero essere risolti con maggiore impegno e determinazione. A volte bisogna dimostrarsi maturi e fare buon viso a cattivo gioco, piuttosto che affrontare di petto le situazioni complesse.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: Mercurio nel segno e una Luna favorevole renderanno questo periodo di quasi metà maggio sicuramente molto accattivante.