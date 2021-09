Oroscopo Paolo Fox della settimana 6-12 settembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 settembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 settembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, finite le vacanze estive, avete tutti gli occhi puntati addosso e non potete permettervi errori. Avete tanti progetti aperti e cose su cui lavorare, ma fare tutto insieme non è mai un bene. Meglio darsi delle priorità se non volete cadere nella confusione. In amore possibili litigi a metà settimana con il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potete ottenere qualcosa di importante da un progetto ambizioso al quale state lavorando. Nel weekend cercate di staccare la spina e riposare. Attenzione massima in amore specie al giovedì, il partner dubiterà su di voi per una cosa che ha scoperto. Avete la coda di paglia?

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, il rapporto sentimentale vive una fase di crisi, anche perché la distanza e le limitazioni per la pandemia hanno reso piatta la vostra routine. Organizzate qualcosa di romantico per recuperare il tempo e il terreno perduto. Sul lavoro potete portare a termine un progetto ambizioso.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una settimana nella quale sarete decisamente sottotono. Ma d’altronde se vi sentite stanchi è solo colpa vostra, perché non vi siete fermati letteralmente un attimo. Se dovete prendere decisioni significative, non siate frettolosi e prendetevi il tempo necessario. Per fortuna la Luna torna favorevole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6-12 settembre 2021), questi saranno giorni decisivi dal punto di vista lavorativo. Giove e Nettuno vi accompagneranno e vi aiuteranno in scelte difficili. In amore ci sono state novità importanti, e potete proseguire sulla strada intrapresa.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, potrete fare colpo su una persona che vi piace e con la quale magari non avevate mai avuto il coraggio di dichiararvi. O magari si tratta di una persona che prima ritenevate essere solo un’amica. Sul lavoro tanto stress e impegno tra giovedì e venerdì.

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime giornate dovrete affrontare battibecchi e contrasti con una persona che vi piace molto, soprattutto nel weekend. Una situazione piuttosto spiacevole che vi renderà tristi. Dovete imparare a mettere da parte l’orgoglio e ammettere i vostri errori. Sul lavoro le idee non mancano, ma è il momento di metterle in pratica.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, i problemi a livello familiare non mancheranno, soprattutto nella giornata di martedì. Una brutta notizia potrebbe mettervi di cattivo umore. Insomma, in questi giorni agite con cautela. In amore invece sarà una settimana meravigliosa, per cui non scoraggiatevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, in amore andrà tutto bene. Se avete una coppia solida e stabile, quindi, non avete nulla da temere. Una persona che consideravate essere una semplice amicizia si rivelerà essere qualcosa di davvero speciale. Aprite il vostro cuore a voi stessi e al prossimo. Poche novità sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, preparatevi a giornate davvero speciali per il futuro, soprattutto a inizio settimana. Vi si presenterà davanti un’opportunità importante, ma sarete chiamati a prendere una decisione che cambierà la vostra vita. In amore è il momento della resa dei conti: siete davvero convinti di voler andare avanti con il vostro partner?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nei prossimi giorni ci saranno grosse novità da cogliere al volo, non fatevi trovare impreparati. Sul lavoro la vostra vita potrà finalmente cambiare rotta. Nel weekend Giove potrebbe portarvi a qualche litigio.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, preparatevi ad una settimana positiva: nel weekend potreste conoscere una persona speciale che addirittura potrebbe trasformarsi nella vostra anima gemella. Sul lavoro invece dovete fare i conti con una notizia negativa: impegnatevi per migliorare nel tempo.

