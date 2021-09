Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, si prevede per voi una giornata molto positiva per i sentimenti. Venere infatti non è più contraria e si vede. Dal 12 vivrete grandi emozioni e potrete tornare a sorridere. Sul lavoro non abbattetevi se le cose non vanno come vorreste, pian piano i vostri progetti decolleranno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 settembre 2021), sarà una giornata molto particolare, a causa dell’opposizione di Venere e Luna. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro è il caso di rimandare di qualche giorno i progetti più importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi (venerdì 10 settembre 2021) è in segno positivo. In generale il weekend in arrivo sarà molto fertile e propizio per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single, dunque, iniziatevi a guardare intorno. Sul lavoro mettete a frutto le vostre qualità migliori, come l’astuzia e l’intelligenza.

CANCRO

Cari Cancro, apritevi ai sentimenti e non restate chiusi in voi stessi. Non avete nulla da temere. D’altronde avete Venere in ottimo transito. Sul lavoro è il momento di portare avanti i vostri progetti più ambiziosi. Le persone che vi circondano sono quelle che vi apprezzano maggiormente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 settembre 2021), giornata all’insegna degli eccessi. Attenti a non strafare. In generale questo mese di settembre sarà all’insegna delle discussioni e dello stress. Sul lavoro dovete essere fiduciosi, presto arriveranno nuove proposte da valutare con attenzione.

VERGINE

Cari Vergine, bene i rapporti con Capricorno e Scorpione grazie al bel transito di Venere. Sul lavoro siete in attesa di conferme importanti, e proprio in questi giorni potrebbero esserci novità importanti in tal senso. Dimostrate a tutti il vostro valore. Rimboccatevi le maniche e guardate al futuro con ottimismo.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime novità sia sul lavoro che in amore.

