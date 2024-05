Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore prestate grande attenzione nel corso del weekend. Per i single possibili nuovi incontri. In realtà ora state prendendo tempo, Marte in opposizione crea qualche dubbio o riporta la paura di cadere in un inganno. Per quanto riguarda il lavoro, c’è da rivedere tutta la situazione, da giugno si riparte alla grande.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 maggio 2024), i vostri amori non sono quasi mai tranquilli, sarà che Marte governa il vostro segno zodiacale e vi porta inesorabilmente ad essere attratti da persone complicate, lontane, difficili da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, non potrete aspettarvi risultati immediati. Calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ogni giorno è buono per fare l’incontro magico, per ritrovare quella complicità ed entusiasmo che raddoppierà se la vostra coppia ha basi solide. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto seminato bene l’anno scorso arriverà un buon successo. Cercate di essere sempre molto attenti a quello che accade attorno a voi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere aiuta l’amore, in certi casi anche una riconciliazione. Chi è separato può cercare. Per quanto riguarda il lavoro, se avete una professione indipendente o state cercando da tempo l’occasione per mettervi in mostra, le stelle sono molto convincenti e promettono una vittoria…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 maggio 2024), le vostre scelte devono essere chiare soprattutto a voi stessi quando si tratta di sentimenti. Proprio l’amore diverrà una parte importante della vostra vita. Dal 23 le idee saranno più chiare, nelle coppie di vecchia data attenzione alla noia. Per quanto riguarda il lavoro, dovete guardare avanti, verso i prossimi mesi che sono estremamente produttivi.

PESCI

Cari Pesci, se siete soli e in cerca d’amore è ancora un periodo che favorisce i sentimenti… con la fine del mese, invece, chiuderete definitivamente tutto quello che non vi convince. Capitolo lavoro: sempre entro il 23 sarebbe il caso di chiudere un accordo, chi ha già firmato un contratto ha una sola preoccupazione, come gestire un nuovo programma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: periodo che favorisce i sentimenti. Bene il lavoro. Il clou ci sarà intorno al 23 del mese.