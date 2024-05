Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso del weekend che orami è alle porte dovreste cercare di frequentare solo persone positive e costruttive. Quelle negative, in realtà, non fanno altro che trasmettervi angoscia e nervosismo. Chi ha un progetto in ballo, dal prossimo mese, comincerà a vedere i primi risultati. Coraggio, a lavoro!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 maggio 2024), nel corso di queste ore di metà maggio vi sentite un po’ oppressi dagli eventi per via di opposizioni planetarie che vi stanno complicando la vita. Dovrete però guardare alla seconda parte del mese con grande ottimismo, anche perchè avrete sicuramente delle stelle molto più concilianti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il nervosismo è stato il tema dominante dell’ultimo periodo della vostra vita per via di alcune opposizioni planetarie che, purtroppo, dureranno ancora nel corso delle prossime ore. Ma già da domani, sabato, le cose cambieranno radicalmente, potrete liberarvi da qualche peso e stare un po’ meglio con voi stessi e con gli altri. Tenete duro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è vero che le giornate di domani e domenica saranno un po’ sottotono, ma già dal 15 del mese di maggio le cose miglioreranno grazie al supporto di Mercurio. Nessuno potrà mettere in discussione le vostre capacità o il vostro talento, ma sarebbe meglio guardarvi le spalle… Attenzione!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 maggio 2024), nel corso delle prossime ore di questo mese primaverile ci sarà un piccolo malessere o qualche contrattempo da superare, ma lo farete brillantemente. Ci sarà anche qualche momento di nervosismo da affrontare con maturità e giudizio.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza della Luna si farà sentire in questa giornata di quasi metà maggio, ma già dalla giornata di domani, sabato 11, le cose andranno decisamente meglio. Sole, Luna, Venere, Marte e Giove sono dalla vostra parte e rafforzeranno la vostra voglia di socialità ma anche il desiderio di vivere intensamente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: partenza complicata, ma poi sarà tutto un sole da godere a pieno.