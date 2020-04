Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, evitate le discussioni, Paolo Fox vi consiglia di non rivangare troppo il passato, alcuni problemi potrebbero tormentarvi per ancora un po’ di tempo, avete bisogno di ritrovare la vostra strada, ma già si vede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Sarete un po’ nervosi quest’oggi, cercate di non perdere le staffe con poco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, per voi questa sarà una giornata complicata, si respira un’aria pesante a casa, ma anche nella vita sentimentale. Un fantasma del passato potrebbe bussare alla porta del vostro cuore, sta a voi decidere se ignorare o aprire la speranza. Tenete duro, anche nel lavoro, ultimamente avete difficoltà a farvi andar bene quello che vedete, per fortuna da metà mese entrerete in una fase di recupero.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata positiva per il vostro segno, in amore siete entrati finalmente in una fase di recupero, i problemi sono acqua passata, guardate al futuro con sguardo diverso. Anche il vostro cuore sta riguadagnando fiducia nel proprio giudizio, potreste essere persino pronti a incontrare qualcuno.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle quest’oggi potreste avere le idee poco chiare, la mente è piena di pensieri e non riuscite a fare ordine, sarà che forse è il vostro cuore a creare squilibrio, non vi è ben chiaro dove state andando, non vi converrebbe parlare con il partner a questo punto? Siete troppo stanchi, stressati, sfiancati, anche al lavoro non date il meglio di voi stessi e qualcuno inizia a notarlo.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi vede un po’ stressati, di chi sarà la colpa? Accusate molto nervosismo, ma dovete mantenere la calma ed evitare di far ricadere i vostri problemi professionali nella vita di coppia, non intaccate l’intimità con i drammi della professione, non è questo di cui avete bisogno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata positiva per la vostra sfera professionale, questo è il momento adatto per avanzare nuove proposte. Il benessere professionale avrà degli effetti afrodisiaci anche nell’amore, il vostro rapporto di coppia è in ripresa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: i successi professionali avranno effetti positivi anche sulla vita di coppia.

