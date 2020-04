Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi suggerisce di esser più pazienti, soprattutto in amore. Prestate attenzione alle questioni economiche, avete un po’ le mani bucate negli ultimi tempi e questo potrebbe essere oggetto di discussione in famiglia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la giornata di oggi vi vedrà un po’ nervosi, in amore però le cose procedono per il verso giusto, non dovreste prenderla così a male. Il lavoro è la fonte maggiore di stress, non vi sentite a vostro agio, forse perché non è ancora tutto in regola, dovrete attendere tempi migliori per discuterne di nuovo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non fate più del dovuto, questo è il consiglio di Paolo Fox. Piuttosto conservate le vostre energie, ne avrete bisogno nel weekend. In amore qualcosa si potrebbe complicare, non vi sentite più a vostro agio, sarà colpa dei tanti segreti che avete iniziato a collezionare come figurine. Avete dei ripensamenti, non sarà il caso di parlarne con il partner?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore è tempo di migliorare, il weekend servirà a recuperare le energie, da lunedì poi toccherete il cielo con un dito. Nel lavoro dovete imparare ad essere più positivi. Le cose non sono così brutte come credete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle in amore ci sono dei problemi in superficie, meglio affrontarli prima che diventino qualcosa di più. Evitate di essere troppo cinici, se siete soli da molto vuol dire che avete bisogno di cambiare qualcosa. Nel lavoro c’è tanto da fare, anche quello che non vi piace, purtroppo vi toccherà farlo.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox la situazione è in leggero miglioramento, in amore avete ancora tanti pensieri, non avete chiarito i vostri dubbi, forse urge farlo prima che sia troppo tardi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: torna il sereno in amore, tenete a bada la rabbia ed evitate di essere troppo pessimisti.

