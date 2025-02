Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 8 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 8 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore, potresti sentire la necessità di maggiore chiarezza e affetto. Con Venere in opposizione, le relazioni part-time basate sul piacere dell’incontro potrebbero prevalere sulla progettualità. Le coppie di lunga data dovranno prestare attenzione a discussioni riguardanti spese o questioni domestiche. Sul lavoro, impegni importanti ti attendono, con massima visibilità dal 12 al 14 febbraio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 8 febbraio 2025), la dissonanza di Mercurio suggerisce cautela negli investimenti. Fino al 14 febbraio, potrebbero esserci spese impreviste. Tuttavia, Marte e Saturno in aspetto favorevole garantiscono stabilità. Febbraio sarà promettente per le questioni lavorative, soprattutto nella seconda metà del mese. Presta attenzione nei rapporti con Leone e Toro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la tua voglia di avventura ti spinge a esplorare nuove opportunità. Sul lavoro, potresti considerare progetti all’estero o collaborazioni innovative. In amore, l’onestà sarà la chiave per rafforzare il legame con il partner. La giornata si prospetta dinamica e ricca di opportunità. In ambito lavorativo, potresti ricevere proposte interessanti

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è il momento di concentrarsi sulle relazioni familiari. Dedica tempo ai tuoi cari e affronta eventuali tensioni con diplomazia. In ambito professionale, la tua dedizione porterà risultati concreti. Evita spese impulsive e valuta con cura eventuali investimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 8 febbraio 2025), la tua mente è piena di idee brillanti. Condividile con colleghi o amici per ottenere feedback e svilupparle ulteriormente. In amore, una sorpresa inaspettata potrebbe ravvivare la relazione.

PESCI

Cari Pesci, potresti sentirti più intuitivo del solito. Ascolta il tuo istinto nelle decisioni importanti. In ambito sentimentale, momenti di dolcezza e comprensione rafforzeranno il legame con la persona amata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ascolta il tuo istinto nelle decisioni importanti. In ambito sentimentale, momenti di dolcezza e comprensione rafforzeranno il legame con la persona amata.