Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 3 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 3 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo delle giornate positive, in particolare per i rapporti personali. La capacità di creare armonia sarà un punto di forza nelle relazioni sentimentali e non. Torna l’equilibrio in amore: le coppie potranno recuperare serenità; i single potrebbero fare incontri interessanti. Guardatevi intorno!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 ottobre 2026), state attraversando un fine settimana di inizio ottobre particolarmente intenso dal punto di vista emotivo. L’intuito sarà particolarmente forte e permetterà di comprendere meglio alcune persone. In amore la passione sarà protagonista.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 3 ottobre 2026 avrete voglia di libertà e nuove esperienze. Queste saranno giornate favorevoli per viaggiare, uscire e dedicarsi ad attività diverse dal solito. Nei sentimenti sarà importante mantenere chiarezza e calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete utilizzare il fine settimana in corso per recuperare energie e riflettere sui prossimi obiettivi da raggiungere. Momento utile per rallentare e valutare alcune scelte. In amore sarà importante dedicare più attenzione alle emozioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 3 ottobre 2026), vivrete delle giornate caratterizzate da creatività e desiderio di cambiamento. La voglia di sperimentare porterà nuove idee. In amore sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra indipendenza e condivisione. Calma e sangue freddo.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo inizio ottobre 2026 sarete guidati da sensibilità e intuizione. Il fine settimana (3-4 ottobre) invita a dedicarsi alle emozioni e alle persone care. In amore il dialogo aiuterà a creare maggiore armonia. I single potrebbero iniziare una nuova conoscenza destinata a crescere lentamente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: voglia di libertà e nuove esperienze.