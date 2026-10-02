Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata ti invita a recuperare il piacere di fare una cosa alla volta. Troppe questioni aperte rischiano di sottrarre energia proprio a ciò che per te conta maggiormente. Nel lavoro una scelta operativa può semplificare parecchio le prossime giornate, mentre in amore sarà importante non lasciare che l’orgoglio decida al posto tuo. Una parola detta con il tono giusto può riaprire una porta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, c’è qualcosa che desideri rendere più stabile e oggi puoi compiere un passo concreto in quella direzione. Una questione materiale, organizzativa o legata alla casa potrebbe richiedere una decisione semplice ma non più rinviabile. Nel lavoro la pazienza ti permette di ottenere la collaborazione di qualcuno che inizialmente sembrava distante. In amore lasciati avvicinare senza chiedere subito garanzie.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata piena di movimento mentale, con idee che arrivano da direzioni diverse. Potresti scoprire che un argomento che avevi considerato marginale contiene invece una possibilità interessante. Nel lavoro il confronto con persone diverse dal solito può offrirti una prospettiva nuova. In amore la curiosità è il tuo alleato: una domanda sincera può essere più seducente di una dichiarazione.

Cancro

Cari Cancro, conta soprattutto ciò che riesce a restituirti serenità. Potresti decidere di ridurre una frequentazione, un impegno o semplicemente un’abitudine che ti assorbe più del necessario. Nel lavoro una situazione complessa può essere gestita meglio se smetti di voler accontentare tutti. In amore hai bisogno di calore e di una presenza capace di farti sentire compreso senza troppe spiegazioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 2 ottobre 2026), una giornata che può mettere alla prova la tua capacità di ascoltare. Una persona potrebbe proporti un punto di vista diverso dal tuo e, anche se non lo condividi completamente, potrebbe contenere qualcosa di utile. Nel lavoro una decisione presa insieme ad altri sarà più solida di una scelta individuale. In amore la passione cresce quando lasci spazio anche alla vulnerabilità.

Vergine

Cari Vergine, hai davanti una giornata adatta a rimettere ordine non solo nelle cose, ma anche nelle priorità. Un impegno che sembrava indispensabile potrebbe rivelarsi meno urgente, permettendoti di recuperare tempo. Nel lavoro una buona organizzazione farà la differenza più della velocità. In amore, invece, concediti il lusso di non avere subito una risposta: alcune emozioni hanno bisogno di maturare.

Bilancia

Cari Bilancia, una questione relazionale può mostrarti con chiarezza dove hai dato troppo e dove, invece, hai chiesto troppo poco. Non serve creare una rottura: è sufficiente ristabilire una misura più giusta. Nel lavoro una collaborazione può diventare più proficua se impari a dire apertamente ciò che ti aspetti. In amore una scelta sincera sarà preferibile a qualsiasi compromesso elegante ma poco autentico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il tuo intuito oggi è particolarmente vigile, ma non avrà bisogno di essere esibito. Potresti capire prima degli altri dove sta il punto importante di una questione. Nel lavoro conserva le informazioni più delicate e scegli con attenzione il momento in cui parlare. In amore, invece, puoi permetterti di abbassare le difese: mostrare ciò che provi non significa perdere il controllo.

Sagittario

Cari Sagittario, un desiderio di evasione può trasformarsi in qualcosa di concreto: un programma, un invito, un’idea da coltivare per i prossimi mesi. Nel lavoro hai bisogno di sentire che ciò che fai ti permette di crescere e non soltanto di rispettare una routine. Una nuova conoscenza potrebbe stimolare la tua curiosità. In amore segui l’entusiasmo, ma senza promettere più di quanto oggi puoi mantenere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata porta una riflessione importante sul rapporto tra dovere e piacere. Hai costruito molte delle tue certezze attraverso la disciplina, ma non puoi rimandare sempre ciò che ti fa stare bene. Nel lavoro una questione può essere affrontata con maggiore leggerezza senza perdere precisione. In amore qualcuno potrebbe sorprenderti proprio mostrando un lato che non avevi ancora conosciuto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 2 ottobre 2026), una regola che hai seguito per molto tempo potrebbe improvvisamente sembrarti superata. Non è necessario respingerla, ma puoi chiederti se esista un modo più adatto alle tue esigenze. Nel lavoro una soluzione originale trova finalmente un terreno concreto su cui essere sperimentata. In amore la complicità nasce dalla libertà di essere se stessi, senza giochi di potere.

Pesci

Cari Pesci, una giornata che favorisce le intuizioni silenziose e le decisioni prese lontano dal rumore. Potresti capire che una situazione non richiede più spiegazioni, ma soltanto un piccolo gesto. Nel lavoro affidati anche all’esperienza degli altri, soprattutto se una questione ti sembra troppo complessa. In amore la sensibilità sarà la tua guida: una carezza, una presenza o uno sguardo possono dire moltissimo.