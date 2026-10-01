Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 1 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti accorgerti che una situazione è cambiata senza che tu te ne sia reso pienamente conto. Questo può riguardare un rapporto, un ambiente di lavoro o semplicemente il modo in cui guardi a una determinata scelta. Sul piano professionale è utile adattarsi senza perdere i propri punti di riferimento. In amore una nuova consapevolezza può aiutarti a capire meglio che cosa vuoi davvero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 ottobre 2026), una giornata interessante per le questioni che richiedono intuito e capacità di leggere tra le righe. Potresti ricevere una proposta o un’informazione che preferirai mantenere per il momento nella tua sfera privata. Nel lavoro è meglio non avere fretta di esporre una strategia prima di averne verificato ogni aspetto. In amore, invece, un gesto di fiducia può permetterti di vivere il rapporto con maggiore serenità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la tua attenzione si sposta verso un obiettivo che non riguarda soltanto il presente. Potresti iniziare a pensare seriamente a un cambiamento di ambiente, a un viaggio o a un’attività capace di arricchirti. Nel lavoro questa prospettiva più ampia ti aiuta a non fissarti sui piccoli ostacoli del momento. In amore hai bisogno di entusiasmo, ma anche di qualcuno disposto a costruire insieme a te.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potresti scoprire che una responsabilità può essere gestita in maniera meno pesante di quanto avevi immaginato. Delegare o modificare una procedura non significa perdere il controllo, ma usare meglio le proprie energie. Nel lavoro una decisione presa con calma può rivelarsi particolarmente utile nelle prossime settimane. In amore non aspettare sempre l’occasione perfetta per manifestare il tuo affetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 ottobre 2026), una giornata che stimola la tua voglia di uscire dagli schemi, ma anche di capire quali regole vale davvero la pena conservare. Potresti sperimentare un modo diverso di organizzare una parte della tua quotidianità e trovare finalmente più spazio per te. Nel lavoro un’idea originale può attirare attenzione se viene presentata con chiarezza. In amore non hai bisogno di rapporti prevedibili: cerchi qualcuno con cui poter crescere e cambiare.

PESCI

Cari Pesci, una sensazione di maggiore leggerezza accompagna questa giornata. Potresti riuscire a ridimensionare un pensiero che negli ultimi tempi ha occupato troppo spazio e tornare a dedicarti a qualcosa che ti appassiona. Nel lavoro un confronto tranquillo può aiutarti a capire quale direzione seguire senza forzare i tempi. In amore la sensibilità resta protagonista, ma oggi sarà accompagnata da una maggiore fiducia nelle persone che ti sono vicine.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una sensazione di maggiore leggerezza accompagna questa giornata.