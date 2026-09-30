Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 1 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata può riportare alla luce una possibilità che avevi accantonato perché sembrava difficile da realizzare. Ora hai però un atteggiamento diverso e puoi valutarla senza l’impazienza di qualche tempo fa. Nel lavoro sarà utile capire quali persone possono davvero aiutarti a trasformare un’intuizione in qualcosa di concreto. In amore, invece, evita di pretendere risposte immediate: lascia che sia il rapporto a mostrare naturalmente dove sta andando.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 ottobre 2026), potresti avere voglia di dedicarti a qualcosa che ti appartiene completamente, lontano dalle aspettative degli altri. Un piccolo cambiamento nella routine può restituirti energia e anche qualche idea interessante. Nel lavoro una questione che sembrava puramente organizzativa potrebbe rivelare un’opportunità di crescita. In amore hai bisogno di gesti affidabili, ma anche di qualche emozione capace di spezzare la monotonia.

GEMELLI

Cari Gemelli, una persona potrebbe coinvolgerti in un progetto o in un’iniziativa che inizialmente non avevi considerato. Prima di dire sì, però, valuta bene quanto tempo e attenzione sei disposto a dedicare. Nel lavoro la tua capacità di comunicare sarà preziosa per mettere d’accordo posizioni differenti. In amore una situazione nata quasi per gioco potrebbe acquistare gradualmente un significato più profondo.

CANCRO

Cari Cancro, il bisogno di tranquillità è forte, ma non significa che tu debba isolarti. Potresti trovare beneficio proprio nel condividere un pensiero con qualcuno di cui ti fidi, senza cercare necessariamente una soluzione. Nel lavoro una questione burocratica o pratica può richiedere pazienza e qualche verifica in più. In amore sarà importante sentirti libero di esprimere anche le emozioni meno comode, senza paura di essere giudicato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 ottobre 2026), una giornata che può mettere in risalto una qualità diversa dal solito: la capacità di aspettare il momento giusto. Non tutto deve essere conquistato con la forza dell’iniziativa, soprattutto quando una situazione sta già evolvendo a tuo favore. Nel lavoro potresti ricevere un riconoscimento attraverso un incarico concreto. In amore, invece, una maggiore disponibilità all’ascolto renderà più intensa la complicità.

VERGINE

Cari Vergine, hai davanti una giornata favorevole per occuparsi di una questione che riguarda il futuro, anche se non è ancora necessario prendere una decisione definitiva. Fare una previsione realistica dei prossimi mesi può aiutarti a sentirti più preparato. Nel lavoro evita di caricarti di compiti soltanto perché sai di poterli svolgere bene. In amore prova a mostrare maggiormente il tuo lato ironico e leggero.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: hai davanti una giornata favorevole per occuparsi di una questione che riguarda il futuro.