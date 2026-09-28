Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 29 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 29 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo suggerisce di dedicare attenzione a un progetto personale che merita più spazio. Forse hai aspettato il momento giusto o l’approvazione di qualcuno, ma ora puoi iniziare a muovere i primi passi. Nel lavoro una collaborazione può offrire risultati interessanti se gli obiettivi vengono condivisi con chiarezza. In amore torna il desiderio di bellezza, leggerezza e occasioni da vivere insieme, senza trasformare ogni incontro in un confronto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 29 settembre 2026), la settimana comincia con una maggiore determinazione, soprattutto davanti a una questione che richiede pazienza. Potresti avere l’occasione di rivedere una strategia e capire dove intervenire per ottenere un risultato più soddisfacente. Nel lavoro non sottovalutare il valore di un’informazione raccolta con discrezione. In amore, invece, cerca di non interpretare ogni silenzio: a volte è sufficiente chiedere con semplicità ciò che vuoi sapere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai bisogno di prospettive nuove e questa giornata può offrirti uno spunto interessante per guardare oltre gli impegni abituali. Un progetto legato allo studio, a un viaggio o a una nuova esperienza può tornare nei tuoi pensieri con maggiore concretezza. Nel lavoro è utile confrontarti con persone che hanno competenze diverse dalle tue. In amore la spontaneità è importante, ma anche la capacità di mantenere gli impegni presi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il lunedì porta l’esigenza di affrontare una questione con realismo, senza lasciarti condizionare da timori o aspettative eccessive. Una decisione professionale può richiedere un esame attento dei tempi e delle conseguenze, ma non devi necessariamente trovare tutte le risposte oggi. Organizzare meglio le priorità ti aiuterà a recuperare concentrazione. In amore prova a non esprimere l’affetto soltanto attraverso ciò che fai: anche le parole hanno il loro peso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 29 settembre 2026), una nuova settimana può riaccendere il desiderio di sperimentare, soprattutto in un ambito in cui senti di avere ancora molto da esprimere. Un confronto con una persona fuori dai tuoi soliti giri potrebbe suggerirti una strada interessante. Nel lavoro le idee non mancano, ma sarà importante capire quali possono diventare davvero operative. In amore hai bisogno di stimoli e sincerità: meglio un dialogo vivace che una tranquillità soltanto apparente.

PESCI

Cari Pesci, la giornata invita a recuperare fiducia nelle tue capacità e a non lasciarti frenare da un’incertezza passeggera. Potresti trovare una risposta attraverso un’attività creativa o un momento dedicato a qualcosa che ti fa stare bene. Nel lavoro una questione può richiedere maggiore chiarezza, soprattutto se ci sono aspettative non espresse. In amore cerca di non aspettare che sia sempre l’altro a fare il primo passo: anche una tua iniziativa può cambiare il clima.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: hai bisogno di prospettive nuove e questa giornata può offrirti uno spunto interessante per guardare oltre gli impegni abituali.