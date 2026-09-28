Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata porta una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi ottenere, ma anche del prezzo che sei disposto a pagare per arrivarci. Non serve accelerare ogni passaggio: alcune situazioni stanno maturando proprio perché hai saputo aspettare. Nel lavoro potresti ricevere una conferma che ti permette di guardare avanti con maggiore fiducia. In amore torna il gusto della conquista, ma sarà la sincerità a fare davvero la differenza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una questione pratica può finalmente trovare una sistemazione più ordinata. Hai bisogno di concretezza, soprattutto quando si parla di denaro, impegni e programmi per le prossime settimane. Sul lavoro qualcuno potrebbe affidarti un compito che richiede affidabilità e attenzione, qualità che non ti mancano. In amore cerca però di non trasformare la prudenza in distanza: anche un piccolo gesto può esprimere molto.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo stimola la tua curiosità e ti invita a guardare oltre una prima impressione. Una conversazione può portarti verso un ambiente, una persona o un argomento che non avevi considerato. Nel lavoro sarà importante non perdere tempo dietro troppe sollecitazioni contemporaneamente: scegli quella che davvero ti interessa. In amore una complicità mentale può diventare il punto di partenza per qualcosa di più intenso.

Cancro

Cari Cancro, senti maggiormente il bisogno di proteggere ciò che hai costruito e di dedicare tempo alle persone che consideri importanti. Non tutto ciò che arriva dall’esterno merita una risposta immediata: puoi scegliere con maggiore attenzione a cosa dare spazio. Nel lavoro una situazione delicata richiede tatto, ma non necessariamente sacrifici. In amore, invece, un dialogo tranquillo può sciogliere una distanza che sembrava più grande del previsto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 settembre 2026), una giornata dinamica, nella quale potresti trovarti a prendere una decisione senza avere tutte le informazioni che avresti voluto. Fidati della tua esperienza, ma lascia anche agli altri la possibilità di contribuire. Nel lavoro una collaborazione può diventare più produttiva se vengono chiariti fin dall’inizio ruoli e obiettivi. In amore c’è voglia di vivere emozioni forti, purché non si trasformino in una gara a chi ha più ragione.

Vergine

Cari Vergine, hai la possibilità di mettere a posto qualcosa che da tempo occupa inutilmente spazio nei tuoi pensieri. La soluzione potrebbe essere meno complicata di quanto hai immaginato. Sul lavoro precisione e metodo ti permettono di recuperare terreno, soprattutto in una situazione che richiede pazienza. In amore prova a concederti qualche sorpresa: non tutto deve essere previsto perché possa funzionare.

Bilancia

Cari Bilancia, questa giornata ti spinge a recuperare una maggiore libertà nelle decisioni quotidiane. Potresti accorgerti che una scelta fatta tempo fa non rappresenta più perfettamente le tue esigenze. Nel lavoro sarà utile rivedere un accordo o una modalità organizzativa, senza creare tensioni inutili. In amore hai bisogno di equilibrio, ma anche di sentirti libero di esprimere quello che desideri davvero.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una sensazione che avevi accantonato torna a farsi sentire e merita di essere ascoltata con attenzione. Non devi però trasformarla subito in una certezza: lascia che i fatti confermino ciò che percepisci. Nel lavoro potresti scoprire un dettaglio importante dietro una situazione apparentemente semplice. In amore la profondità resta la tua forza, soprattutto quando smetti di nascondere ciò che provi.

Sagittario

Cari Sagittario, c’è un desiderio di cambiamento che non può essere ignorato, anche se non è ancora chiaro in quale direzione muoversi. Una nuova esperienza può aiutarti a capire cosa ti interessa davvero e cosa invece hai superato. Nel lavoro una proposta merita attenzione, soprattutto se ti permette di imparare qualcosa di nuovo. In amore torna il piacere di condividere progetti e non soltanto momenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata richiede concretezza, ma anche la capacità di riconoscere quando un programma deve essere modificato. Non tutto può essere controllato fino all’ultimo dettaglio e accettarlo ti farà risparmiare energie. Sul lavoro una responsabilità aggiuntiva potrebbe rivelarsi utile per mostrare una capacità che finora non avevi avuto modo di valorizzare. In amore lasciati vedere anche nelle tue fragilità: saranno comprese più di quanto immagini.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 settembre 2026), una giornata favorevole alle idee che arrivano all’improvviso e che chiedono però di essere trasformate in qualcosa di concreto. Potresti trovare una soluzione originale a una questione che ti annoiava proprio perché troppo prevedibile. Nel lavoro non aver paura di proporre un metodo diverso, purché sia accompagnato da un piano preciso. In amore vuoi sentirti stimolato, non semplicemente rassicurato.

Pesci

Cari Pesci, puoi recuperare una maggiore fiducia in una situazione che recentemente ti aveva lasciato qualche dubbio. Una persona potrebbe offrirti un punto di vista utile, ma la decisione finale dovrà rispettare soprattutto le tue esigenze. Nel lavoro evita di sottovalutare una piccola opportunità solo perché non arriva nella forma che immaginavi. In amore la dolcezza sarà più efficace di qualsiasi strategia.