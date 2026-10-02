Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 2 ottobre 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 2 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di armonia è forte, ma oggi potreste rendervi conto che per mantenerla non basta evitare i contrasti. Una scelta personale merita di essere affrontata con sincerità, anche se questo significa deludere qualche aspettativa. Nel lavoro cercate un confronto diretto con chi condivide un progetto o una responsabilità. In amore si apre uno spazio per recuperare intesa, a patto che entrambi siate disposti a venirvi incontro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 ottobre 2026), avete una buona capacità di concentrazione e potete dedicarvi a un compito che richiede pazienza, ricerca o riservatezza. Una situazione che sembrava ferma potrebbe mostrare un piccolo segnale di cambiamento, ma sarà meglio non anticipare i tempi. Nei rapporti personali cercate di non interpretare ogni silenzio come una presa di distanza. In amore la passione non manca, ma oggi conta anche la disponibilità ad ascoltare.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di movimento si fa sentire e potrebbe portarvi a progettare qualcosa di diverso dal solito. Un viaggio, un corso o un’esperienza da condividere possono diventare un obiettivo concreto, purché non restino soltanto un’idea entusiasmante. Nel lavoro avete bisogno di guardare più lontano e di non limitarvi alle incombenze quotidiane. In amore cercate complicità e spontaneità: una proposta fuori programma può rendere speciale la giornata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non vi spaventano, ma oggi potreste avvertire il bisogno di ridistribuire meglio il peso degli impegni. Non tutto deve dipendere da voi e chiedere un aiuto concreto può rivelarsi una scelta intelligente. Sul lavoro è il momento di consolidare quanto avete avviato, senza inseguire risultati immediati. In amore cercate di non mostrare soltanto il vostro lato più razionale: anche una piccola attenzione può comunicare molto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 ottobre 2026), un’intuizione può suggerirvi una strada alternativa, soprattutto se una situazione continua a ripetersi senza portare risultati. Avete bisogno di autonomia e nel lavoro sarà importante trovare un modo per esprimere le vostre idee senza entrare in contrapposizione con tutti. La giornata favorisce anche nuove conoscenze, purché non abbiate fretta di incasellare le persone. In amore conta la libertà di essere voi stessi, ma anche la capacità di esserci quando serve.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre risorse e a non sottovalutare ciò che avete già imparato. Una questione pratica può essere affrontata con maggiore efficacia se vi affidate a un metodo semplice, senza lasciarvi distrarre da troppe ipotesi. Nel lavoro un confronto con una persona esperta può offrirvi un’indicazione utile. In amore cercate un clima sereno: a volte basta condividere un momento ordinario per sentirsi più vicini.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre risorse e a non sottovalutare ciò che avete già imparato.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 28 SETTEMBRE-4 OTTOBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 2 ottobre 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 2 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 1 ottobre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 1 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 1 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 1 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 1 ottobre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 30 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 30 settembre 2026
Ricerca