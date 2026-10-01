Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di armonia è forte, ma oggi potreste rendervi conto che per mantenerla non basta evitare i contrasti. Una scelta personale merita di essere affrontata con sincerità, anche se questo significa deludere qualche aspettativa. Nel lavoro cercate un confronto diretto con chi condivide un progetto o una responsabilità. In amore si apre uno spazio per recuperare intesa, a patto che entrambi siate disposti a venirvi incontro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 ottobre 2026), avete una buona capacità di concentrazione e potete dedicarvi a un compito che richiede pazienza, ricerca o riservatezza. Una situazione che sembrava ferma potrebbe mostrare un piccolo segnale di cambiamento, ma sarà meglio non anticipare i tempi. Nei rapporti personali cercate di non interpretare ogni silenzio come una presa di distanza. In amore la passione non manca, ma oggi conta anche la disponibilità ad ascoltare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di movimento si fa sentire e potrebbe portarvi a progettare qualcosa di diverso dal solito. Un viaggio, un corso o un’esperienza da condividere possono diventare un obiettivo concreto, purché non restino soltanto un’idea entusiasmante. Nel lavoro avete bisogno di guardare più lontano e di non limitarvi alle incombenze quotidiane. In amore cercate complicità e spontaneità: una proposta fuori programma può rendere speciale la giornata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non vi spaventano, ma oggi potreste avvertire il bisogno di ridistribuire meglio il peso degli impegni. Non tutto deve dipendere da voi e chiedere un aiuto concreto può rivelarsi una scelta intelligente. Sul lavoro è il momento di consolidare quanto avete avviato, senza inseguire risultati immediati. In amore cercate di non mostrare soltanto il vostro lato più razionale: anche una piccola attenzione può comunicare molto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 ottobre 2026), un’intuizione può suggerirvi una strada alternativa, soprattutto se una situazione continua a ripetersi senza portare risultati. Avete bisogno di autonomia e nel lavoro sarà importante trovare un modo per esprimere le vostre idee senza entrare in contrapposizione con tutti. La giornata favorisce anche nuove conoscenze, purché non abbiate fretta di incasellare le persone. In amore conta la libertà di essere voi stessi, ma anche la capacità di esserci quando serve.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre risorse e a non sottovalutare ciò che avete già imparato. Una questione pratica può essere affrontata con maggiore efficacia se vi affidate a un metodo semplice, senza lasciarvi distrarre da troppe ipotesi. Nel lavoro un confronto con una persona esperta può offrirvi un’indicazione utile. In amore cercate un clima sereno: a volte basta condividere un momento ordinario per sentirsi più vicini.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre risorse e a non sottovalutare ciò che avete già imparato.