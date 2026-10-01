Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una giornata nella quale può tornare utile guardare una situazione da una distanza maggiore. Non tutto deve essere risolto attraverso l’azione immediata: a volte la risposta arriva quando smetti di inseguirla. Nel lavoro una nuova organizzazione può liberarti da un peso inutile. In amore scegli la sincerità, anche quando comporta ammettere un desiderio che finora hai tenuto nascosto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la concretezza resta una delle tue certezze, ma oggi qualcosa ti invita a essere meno prevedibile. Una piccola novità nella routine può avere effetti piacevoli anche sul tuo umore. Nel lavoro una persona potrebbe affidarti un incarico perché si fida del tuo modo paziente di affrontare le cose. In amore una sorpresa semplice può restituire freschezza a un rapporto consolidato.

Gemelli

Cari Gemelli, potresti ricevere una notizia che cambia il calendario dei prossimi giorni. Non lasciarti destabilizzare: la tua capacità di adattamento sarà più utile di qualsiasi programma prestabilito. Nel lavoro una modifica può portare con sé un’opportunità che inizialmente non avevi visto. In amore cerca qualcuno disposto a seguirti anche nelle tue contraddizioni, senza chiederti di essere sempre uguale.

Cancro

Cari Cancro, il bisogno di proteggere la tua tranquillità potrebbe essere più forte del solito. Se una situazione ti stanca, hai il diritto di fare un passo indietro senza sentirti in colpa. Nel lavoro una questione che coinvolge più persone richiede diplomazia, ma non sacrificare continuamente il tuo punto di vista. In amore un gesto di fiducia può cambiare il tono di una relazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 ottobre 2026), un’occasione per dimostrare le tue capacità può arrivare in una forma diversa da quella che avevi immaginato. Sarà importante non aspettare necessariamente il riconoscimento prima di capire il valore di ciò che stai facendo. Nel lavoro la costanza può portarti più lontano dell’impazienza. In amore vuoi intensità, ma oggi sarà la qualità dell’ascolto a rendere speciale un incontro.

Vergine

Cari Vergine, una giornata utile per chiudere un piccolo capitolo e smettere di dedicargli energie. Può trattarsi di una questione pratica, di un pensiero ricorrente o di una decisione che continui a rimandare. Nel lavoro avrai bisogno di precisione, ma anche di fidarti un po’ di più del lavoro già fatto. In amore una maggiore spontaneità può regalarti una piacevole sorpresa.

Bilancia

Cari Bilancia, una conversazione può diventare più importante di quanto immagini. Qualcuno potrebbe finalmente esprimere un punto di vista che ti permette di comprendere meglio una situazione rimasta ambigua. Nel lavoro ascoltare prima di rispondere sarà una strategia utile. In amore non aver paura di fare una domanda diretta: la chiarezza può essere molto più romantica dell’incertezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potresti scegliere di non reagire a una provocazione e questa sarà già una forma di forza. Una situazione professionale richiede sangue freddo e capacità di attendere il momento opportuno. Non tutto deve essere affrontato immediatamente. In amore, invece, lascia che una persona si avvicini senza sottoporla a continue prove.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo può spingerti verso una persona, un luogo o un’attività fuori dai tuoi programmi abituali. È proprio l’imprevisto a rendere interessante questa fase. Nel lavoro un progetto può beneficiare di un contatto arrivato quasi casualmente. In amore torna il gusto dell’avventura, ma con una consapevolezza maggiore rispetto al passato.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potresti scoprire che per raggiungere un obiettivo non è necessario aumentare gli sforzi, ma cambiare semplicemente metodo. Una soluzione più semplice è a portata di mano, soprattutto nelle questioni professionali. Nel tempo libero cerca di non riempire ogni spazio con nuovi impegni. In amore una persona potrebbe chiederti più presenza e meno risposte razionali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 ottobre 2026), una giornata adatta a rompere una consuetudine senza rinunciare alle tue certezze. Potresti introdurre una novità nel modo di lavorare o di organizzare il tempo e accorgerti che funziona meglio del previsto. In ambito professionale la tua originalità sarà apprezzata se saprai renderla comprensibile agli altri. In amore hai bisogno di sentirti libero, ma anche di sapere che qualcuno resta al tuo fianco per scelta.

Pesci

Cari Pesci, una sensazione che non riuscivi a definire trova finalmente le parole giuste. Potresti capire che cosa desideri davvero da una situazione che finora ti ha lasciato incerto. Nel lavoro una collaborazione può diventare più fluida grazie a un chiarimento. In amore non cercare segnali complicati: quando un sentimento è sincero, spesso si riconosce proprio dalla semplicità.