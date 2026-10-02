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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 ottobre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) venerdì 2 ottobre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata porta una spinta a rimettervi in gioco, soprattutto in un ambito nel quale negli ultimi tempi avete preferito osservare anziché intervenire. Sul lavoro può arrivare il momento di presentare un’idea o di chiedere maggiore spazio: scegliete con cura le parole, perché il modo in cui vi esprimete farà la differenza. In amore c’è voglia di ritrovare entusiasmo, ma evitate di trasformare ogni piccola divergenza in una prova di forza. Un incontro o un invito potrebbe ravvivare il pomeriggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 ottobre 2026), avete bisogno di concretezza e oggi potreste dedicarvi a una questione rimasta in sospeso, magari legata alla casa, a un acquisto o alla gestione delle risorse. Non è il caso di avere fretta: una valutazione attenta vi aiuterà a capire che cosa conviene davvero. Nel lavoro la continuità paga, anche se i risultati non sono ancora visibili. In amore cercate tranquillità, ma non date per scontato che l’altra persona sappia sempre che cosa vi passa per la testa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la curiosità torna protagonista e vi spinge a cercare stimoli fuori dai soliti percorsi. Potreste imbattervi in un argomento interessante o in una proposta da approfondire, anche se sarà importante capire quanto sia realizzabile. Nel lavoro la comunicazione è un’arma preziosa: una spiegazione chiara può evitare un equivoco. In amore avete voglia di leggerezza, ma non per questo dovete accontentarvi di rapporti superficiali.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, la giornata invita a prendervi cura di ciò che vi fa stare bene, senza sentirvi obbligati a essere sempre disponibili per tutti. Una questione familiare potrebbe richiedere attenzione, ma cercate di non farvi carico anche delle preoccupazioni degli altri. Sul lavoro è utile procedere per gradi, senza pretendere di ottenere subito tutte le risposte. In amore potreste desiderare maggiore partecipazione: provate a dirlo apertamente, senza aspettare che siano gli altri a capirlo da soli.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 ottobre 2026), avete voglia di fare, di ottenere risultati e soprattutto di vedere riconosciuto l’impegno che mettete nelle cose. Oggi, però, sarà importante non misurare tutto sulla base delle reazioni esterne: alcune soddisfazioni arrivano anche quando nessuno le applaude. Nel lavoro una responsabilità può diventare un’occasione per mettere in luce le vostre capacità. In amore cercate un rapporto vivo, capace di sorprendervi e di non cadere nella monotonia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, una giornata utile per rimettere a fuoco un obiettivo e capire quali passaggi siano davvero necessari. Avete la possibilità di recuperare terreno su una questione pratica, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un motivo di insoddisfazione. Nel lavoro la vostra precisione sarà apprezzata, soprattutto se saprete collaborare senza voler controllare ogni dettaglio. In amore lasciatevi guidare anche dal piacere del momento: non tutto deve essere programmato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata utile per rimettere a fuoco un obiettivo e capire quali passaggi siano davvero necessari.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 28 SETTEMBRE-4 OTTOBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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