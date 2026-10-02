Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 3 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 3 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete due giornate positive per i rapporti personali. La capacità di creare armonia sarà un punto di forza nelle relazioni. Torna l’equilibrio in amore: le coppie potranno recuperare serenità; i single potrebbero fare incontri interessanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 ottobre 2026), state attraversando un weekend particolarmente intenso dal punto di vista emotivo. L’intuito sarà particolarmente forte e permetterà di comprendere meglio alcune persone. In amore la passione sarà protagonista.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete voglia di libertà e nuove esperienze. Quelle che state per vivere saranno giornate favorevoli per viaggiare, uscire e dedicarsi ad attività diverse dal solito. Nei sentimenti sarà importante mantenere chiarezza e calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete utilizzare il fine settimana che è in partenza per recuperare energie e riflettere sui prossimi obiettivi da raggiungere. Momento utile per rallentare e valutare alcune scelte. In amore sarà importante dedicare più attenzione alle emozioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 ottobre 2026), vivrete delle giornate caratterizzate da creatività e desiderio di cambiamento. La voglia di sperimentare porterà nuove idee. In amore sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra indipendenza e condivisione.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo inizio ottobre sarete guidati da sensibilità e intuizione. Il fine settimana (3-4 ottobre) invita a dedicarsi alle emozioni e alle persone care. In amore il dialogo aiuterà a creare maggiore armonia. I single potrebbero iniziare una nuova conoscenza destinata a crescere lentamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: voglia di libertà e nuove esperienze.