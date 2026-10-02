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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 3 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 3 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 3 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una buona dose di energia e voglia di fare caratterizzerà il vostro fine settimana di questo inizio ottobre 2026. Saranno giornate ideali per dedicarsi alle passioni. In amore sarà importante controllare l’impulsività che spesso vi contraddistingue.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 ottobre 2026), avrete bisogno di tranquillità e stabilità. Il fine settimana sarà utile per recuperare energie e dedicare tempo alle persone più importanti della vostra vita. Nei sentimenti cresce il desiderio di sicurezza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, il weekend che sta iniziando favorirà la comunicazione e la voglia di stare insieme agli altri. In amore torna maggiore leggerezza. Le coppie potranno ritrovare complicità attraverso il dialogo.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete un fine settimana caratterizzato da emozioni particolarmente profonde. Sarà importante ascoltare i propri bisogni. In amore il confronto sarà fondamentale. Parlatevi. Chiarite eventuali contrasti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 ottobre 2026), sarete protagonisti nel corso delle prossime ore grazie a grande energia e sicurezza personale. Saranno giornate favorevoli per uscire, divertirsi e mostrare il proprio lato più creativo. Cresce la passione.

VERGINE

Cari Vergine, quello che è alle porte sarà un weekend di inzio ottobre utile per mettere ordine nei pensieri e organizzare i prossimi impegni. Relax. In amore sarà importante essere più spontanei rispetto al solito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: giornate ideali per dedicarsi alle passioni.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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