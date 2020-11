Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 28 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi per voi sarà una giornata molto positiva, perché le stelle sono dalla vostra parte. Grandi emozioni in vista in amore, soprattutto per chi ha una relazione stabile. Per quanto riguarda il lavoro, valutate le nuove proposte e pensate all’anno che sta per arrivare. Non fatevi trovare impreparati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ci sarà da fare molta attenzione, perché le stelle non sono favorevoli. Grande prudenza, specie in amore. Lavoro? Questo è il periodo migliore per recuperare. È anche il momento di prendere iniziative senza però lasciarsi travolgere dalle emozioni. Lucidità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata molto favorevole in amore, specie per i single. Potreste fare piacevoli incontri che si riveleranno molto positive. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione che hanno iniziato un nuovo percorso lavorativo. Date il massimo per dimostrare le vostre capacità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete fare una seria riflessione in amore: se pensate che la vostra storia sia ormai giunta al capolinea, è il momento di voltare pagina. Inutile portare avanti qualcosa che è irrecuperabile. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare buoni contatti da sfruttare al massimo. Non abbiate paura.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore nella giornata di oggi potrebbe esserci qualche problema da risolvere, specie per le coppie di lunga data. Mantenete la calma e provate a chiarirvi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, non sarà la giornata giusta per mettersi contro qualcuno. Prudenza, soprattutto se si tratta di un ssuperiore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata molto positiva: la Luna sarà favorevole e Venere sarà in posizione interessante. Buone notizie per l’amore e per vivere un weekend emozionante. Capitolo lavoro, c’è la possibilità di fare qualcosa di divertente e utile. Date il massimo, senza farvi prendere dall’ansia.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime notizie sul fronte dell’amore. Bene anche il lavoro. Se avete un progetto ambizioso da portare avanti, rimboccatevi le maniche e date il massimo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 28 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 28 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 28 novembre 2020