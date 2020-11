Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 28 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle domani potrebbero esserci ottime notizie in amore. I prossimi giorni, compreso il weekend, saranno ottimi per i sentimenti. Approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto energici e le vostre idee vengono apprezzate! Fatevi valere, soprattutto se pensate ci sia chi vi rema contro.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata complessa e sottotono, per cui abbiate cautela. Tensioni soprattutto in amore, specie per questioni economiche. Ultimamente avete speso troppo, ora dovete limitarvi. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate eventuali nuovi incontri. Da lunedì 30 novembre una situazione in particolare vi porterà vantaggi importanti. Approfittatene.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, da domenica avrete la Luna nel segno: buone notizie per l’amore, la fine di novembre vi regalerà belle emozioni. Questo vale sia per i single che per le coppie stabili. Lavoro? Tutto procede bene, attività professionali favorite. Avanti così. Sappiate farvi valere, soprattutto se lavorate in squadra.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete giornate d’oro dal punto di vista sentimentale. Potrete già iniziare a programmare il mese di dicembre, che complice il Natale sarà meraviglioso, e da vivere insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro, l’ideale sarebbe cambiare aria e cercare nuovi stimoli, ma non tutti possono farlo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle oggi per voi si prospetta una giornata molto complessa e all’insegna dei litigi. Cercate di usare la diplomazia, anche se il vostro carattere dominante non lo rende possibile. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare le cose con calma. La retta è sempre cattiva consigliera.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi porterà ottime novità per il vostro segno. C’è anche chi, però, è insoddisfatto e ha paura di lasciarsi andare. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato sicuramente un risveglio da settembre. Continuate a insistere, presto raccogliere i frutti del vostro impegno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornate molto promettenti per quanto riguarda l’amore. Avanti così!

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 28 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 28 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 28 novembre 2020