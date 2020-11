Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 novembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (23-29 novembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 novembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana sarà molto positiva in amore. Venere è tornata attiva, ma voi dovrete fare la vostra parte. I single potranno fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro non dovreste strafare. Sono le ultime giornate un po’ critiche. Da metà dicembre Giove diventerà favorevole e darà nuovo slancio alla vostra professione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 novembre 2020), dovreste cercare di gestire al meglio la vostra gelosia. Siete proprio sicuri che chi state frequentando sia la persona giusta? Evitate le discussioni, soprattutto durante il prossimo fine settimana. Anche sul lavoro servirà massima cautela.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore potreste vivere una nuova storia d’amore. Le stelle sono molto promettenti! Non sottovalutare le persone che avete conosciuto nell’ultimo mese. Gran feeling con i Leone. Il weekend potrebbe portarvi notizie meravigliose. Per quanto riguarda il lavoro, avete ritrovato maggiore ottimismo e fiducia nel domani.

CANCRO

Cari Cancro, molto presto Giove e Saturno non saranno più in opposizione e potrete vivere l’amore con più armonia e leggerezza. Il fine settimana sarà molto promettente, grazie a una bellissima Luna. Anche i single più incalliti avranno voglia di rimettersi in gioco e di recuperare un benessere interiore. Capitolo lavoro: dovreste cominciare a pensare al futuro con maggiore fiducia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, durante la settimana servirà tanta prudenza. In amore se non farete attenzione, rischierete di scaricare la tensione causata dal lavoro sul rapporto di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete usare estrema cautela: non fidatevi di tutti!

VERGINE

Cari Vergine, con Venere di nuovo attiva, l’amore potrà – finalmente – tornare in auge. Durante la settimana ci saranno ottime opportunità di incontrare una persona interessante, ma tirate giù questo benedetto muro… Per quanto riguarda il lavoro, secondo l’oroscopo settimanale, di recente avete vissuto alcuni mesi molto faticosi e complicati. Tranquilli: riuscirete a rialzare la testa.

BILANCIA

Cari Bilancia, si preannuncia una settimana molto intrigante dal punto di vista sentimentale. Potreste vivere delle emozioni molto belle, ma voi dovrete mettere da parte la vostra naturale diffidenza verso il prossimo… Per quanto riguarda il lavoro, sentirete soffiare il vento del cambiamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, l’amore andrà a gonfie vele, grazie alla presenza di Venere nel vostro segno. Alcune amicizie nate per caso potrebbero diventare più significative. Sul lavoro dovreste approfittare di queste stelle così rilevanti per chiudere un buon affare…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, il Sole transiterà nel vostro cielo: si preannuncia un periodo ricco di emozioni piacevoli in amore. Lavoro? C’è chi sta aspettando una conferma. Qualcuno potrebbe sentire il desiderio di cambiare ruolo o azienda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un periodo molto bello. In amore Venere favorevole faciliterà le coppie e i nuovi incontri. Quella di mercoledì sarà l’unica giornata un po’ critica per i sentimenti: fate attenzione! Sul lavoro vi aspetta un periodo molto fortunato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 novembre), in amore dovrete essere molto prudenti, soprattutto con il Leone e lo Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste ragionare con calma e lucidità. Tenete a freno la vostra parte più ribelle.

PESCI

Cari Pesci, i primi giorni della settimana saranno favorevoli per i sentimenti e i rapporti interpersonali, grazie alla Luna nel segno. Approfittane, per dichiararvi a una persona. Per quanto riguarda il lavoro, sono giornate di grande insofferenza e di insoddisfazione.

