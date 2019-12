Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 28 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Giornata positiva per il vostro segno, grazie all’influsso positivo di Luna e Venere che vi permettono di recuperare sotto ogni punto di vista, specie in amore. Ancora dissidi e litigi, invece, sul lavoro. Se il clima e i rapporti con i vostri colleghi non sono più buoni, potreste addirittura pensare di prendere decisioni drastiche, come cambiare città.

SCORPIONE

Un sabato all’insegna del nervosismo per il vostro segno, per cui sarà molto difficile mantenere la calma e non arrabbiarvi senza motivo. Prendetevi il tempo necessario per riflettere e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Se sapete di non riuscire a contenervi, limitatevi a fare l’indispensabile, le cose miglioreranno con l’arrivo del nuovo anno.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (28 dicembre) sarà una giornata tutto sommato positiva, grazie all’influsso positivo di Luna e Venere. Godetevi il weekend, dunque, organizzando qualcosa di sorprendente ed emozionante. I vostri progetti sono infatti favoriti dalle stelle, per cui portateli avanti con entusiasmo. Se avete lavorato troppo, approfittatene per stare con le persone che amate di più.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, giornata davvero positiva per il vostro segno, in cui vi sentirete più schietti e sicuri delle vostre possibilità. Per questo finirete per parlare anche più del dovuto, chiarendo con chi di dovere se ci sono delle liti in sospeso. Non volete perdere tempo e avete voglia di risolvere subito ogni problema, per non doverci più pensare. Non esagerate però con questa frenesia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox giornata positiva per il vostro segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. In generale questa è per voi una fase di recupero, in cui vi sentite particolarmente tranquilli e sereni. Favorite le emozioni vere e sincere e anche i nuovi incontri per chi è single e ha voglia di fare esperienze avvincenti. Tensione sul lavoro, giocatevi been le vostre carte.

PESCI

Amici dei Pesci, giornata davvero positiva per il vostro segno, grazie a Giove e Saturno positivi, che vi rendono particolarmente energici e positivi, con tanta voglia di affrontare i problemi e le incombenze della vita. In questo periodo possono nascere nuovi amori e amicizie, importanti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete un quadro astrale ottimo e davvero invidiabile, che vi accompagna in tutto questo weekend.

