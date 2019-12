Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 28 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (28 dicembre) è una giornata molto positiva per il vostro segno, durante la quale potrete finalmente risolvere problemi ancora in sospeso. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti e ammettere eventuali errori e mancanze da parte vostra. Entro la prossima primavera vedrete i frutti dei vostri sacrifici.

TORO

Amici del Toro, giornata sottotono per il vostro segno, per cui fate attenzione a evitare litigi e discussioni soprattutto con le persone a voi più care. Attenti perché c’è chi potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote e complicare la vostra vita. Per fortuna è solo una fase passeggera, dalla prossima settimana le cose miglioreranno sensibilmente.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, la giornata inizia un po’ sottotono secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, ma con il passare delle ore le cose andranno migliorando, soprattutto in amore. Dedicatevi totalmente all’amore e ai sentimenti, stando in compagnia del vostro partner. D’altronde il weekend serve anche a questo. Riuscirete così a non pensare ad eventuali tensioni sul posto di lavoro. Ci potrebbe essere qualche dubbio dovuto a Mercurio in opposizione.

CANCRO

In questo fine settimana dovete superare e affrontare due pesanti opposizioni, quella di Giove e quella di Saturno. Nonostante questo, riuscirete a risolvere problemi importanti, soprattutto a livello lavorativo. Il prossimo anno riuscirete a superare problemi e difficoltà che ancora vi tormentano: specie sul fronte lavorativo otterrete grandi soddisfazioni.

LEONE

Giornata molto positiva per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, d’altronde si chiude un 2019 che vi ha visto assoluti protagonisti. Favoriti in particolare nuovi incontri, specie per chi è single, e le relazioni interpersonali. Attenti perché da domani le cose cambieranno, con la Luna contraria. Se avete qualcosa da chiarire, fatelo subito.

VERGINE

Amici della Vergine, giornata da dedicare maggiormente all’amore. Questo vale non solo per questo 28 dicembre, ma in generale anche per il prossimo anno. In arrivo infatti grandi emozioni, soprattutto per chi è single ed è in cerca dell’anima gemella. Guardatevi intorno, perché ci potrebbero essere incontri speciali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone. Chi è single potrà trovare l’amore, ma sono favoriti anche nuovi rapporti interpersonali.

