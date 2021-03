Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 27 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – sabato 27 marzo 2021 – dipenderà molto dal rapporto che vivrete. Avete questioni da chiarire? Fatelo in serata. Nel lavoro non mancheranno le opportunità per farsi valere! Oggi un amico potrebbe farvi una proposta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 27 marzo 2021 – la Luna sarà favorevole, marzo regalerà tante possibilità di incontri per i cuori soli. Per quanto riguarda il lavoro, siete ancora in un periodo un po’ controverso ma non per questo improduttivo. Richieste da avanzare? Fatelo entro maggio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi sarà un po’ sottotono per l’amore, non è detto che manchi l’amore ma forse è solo tutto più complicato. Per quanto riguarda il lavoro, calma e sangue freddo: non vi sentirete al meglio ma le cose miglioreranno e tanto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, l’amore va vissuto con prudenza. Durante questo marzo ci sono già state giornate storte sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro, se avete varie proposte vedete di scegliere la migliore. Usate bene la testa.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, questa giornata invita a riflettere su cosa sia l’amore per voi: la fine del mese non sarà dedicata alle grandi passioni, forse più alle attrazioni fisiche. Per quanto riguarda il lavoro, potrete portare avanti ciò in cui credete. Ci riuscirete anche facilmente.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna oggi è molto favorevole: tutti coloro che sono alla ricerca dell’amore si facciano avanti. Coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, dovete trovare i collaboratori giusti, altrimenti perderete solo tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime notizie se siete alla ricerca dell’amore. Lavoro? Scegliete i giusti collaboratori.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 MARZO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 27 marzo 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 marzo 2021 Estrazione Million Day di oggi, 26 marzo 2021: i numeri vincenti di venerdì