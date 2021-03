Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 27 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo fine settimana aiuterà a mettere in chiaro alcune questioni in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, questa fine del mese potrebbe essere la migliore per risolvere i problemi economici che sono apparsi di recente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 27 marzo -, la giornata sarà meno tesa rispetto alle ultime: vi attende un sabato favorevole per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è molto promettente: alcuni problemi però non sono risolvibili, soprattutto se collaborate con qualcuno di cui non vi fidate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questa giornata di fine marzo dovrete valutare bene le parole da usare in amore. Capitolo lavoro: potrete risolvere un problema nato da poco, perché Giove e Saturno sono favorevoli e portano buone notizie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi e domani aumenterà il desiderio di riconciliazione, ci sarà voglia di stare bene con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno avrà ancora dubbi: attenzione a non trascinare i conflitti fino alla giornata di lunedì.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, Venere è tornata favorevole: non sottovalutate gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, entro pochi mesi potreste cambiare ruolo o mansione.

PESCI

Cari Pesci, la Luna durante la giornata di oggi sarà opposta: probabilmente farete qualcosa che al partner non andrà bene. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete stare attenti ai problemi che stanno nascendo, durante la giornata di oggi però andrà un pochino meglio.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: bene i nuovi incontri e il lavoro dove potrebbero esserci dei cambiamenti.

